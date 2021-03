Judit Nedderman enceta l'Strenes davant un públic entregat

Judit Nedderman, acompanyada per la seva banda, en un moment del concert d'ahir.

Judit Nedderman, acompanyada per la seva banda, en un moment del concert d'ahir. Gemma martz

Ara fa set anys Judit Nedderman presentava a la llibreria cafè Context el seu primer disc en el marc del festival Strenes. «Va ser el primer concert del meu primer disc i estava molt nerviosa», recordava ahir. Va ser un concert per a una cinquantena de persones i només acompanyada amb la guitarra. Al llarg dels anys, la compositora ha tornat al festival gironí per anar presentant els seus nous treballs, i s'ha convertit en l'artista que més vegades hi ha passat. Les 600 butaques disponsibles de la sala Montsalvatge de l'Autditori es van omplir en el primer concert de l'Strenes, que és també el primer concert de la gira de presentació del disc Aire, que Nedderman acaba de publicar. Una actuació especial en què Nedderman, que avui celebra 30 anys, va mostrar tot el seu carisma davant un públic entregat.

El concert va arrancar amb Canta, el tema que que obre el nou disc i que va servir per posar-se els espectadors a la butxaca. Va continuar amb Vai vai vai i Luna, que Neddermann va dedicar a totes les dones. Un repàs al seu nou disc que ha combinat amb els grans èxits d'altres treballs. Un dels moments més destacats del concert ha estat quan ha presentat Jo et canto a tu, dedicada a la seva mare, i que Neddermann va cantar acompanyada al piano per la seva germana Meritxell, que es va endur una de les ovacions de la nit.

A banda de repassar bona part del nou treball discogràfic, la cantant del Maresme, va tocar temes més antics, com Vinc d'un poble o Mireia. Especialment celebrada va ser Marea blanca, dedicada al personal sanitari. Despedida i Luesia van tancar el concert abans de deixar pas als bisos, en un concert que la mateixa protagonista assenyalava que li havia fet «especial il·lusió». «Girona és una ciutat en la que em sento molt bé cantant».

En declaracions a l'agència ACN, el director del festival Strenes, Xavi Pascual, destacava que des de l'organització tenen «bones sensacions» després de veure el ritme d'entrades venudes des de que van anunciar el cartell d'aquesta edició. Pascual ironitzava dient que quan es va aixecar el confinament comarcal van obrir una ampolla de cava per celebrar-ho.