5.000 persones s'entreguen a la música de Love of Lesbian en un concert "històric i emocionant" aïllat de la covid

5.000 persones han corejat aquest dissabte tot el repertori de Love of Lesbian en un concert "històric" al Palau Sant Jordi, tal com l'han definit els seus organitzadors, sota la iniciativa 'Festivals per la Cultura Segura'. "Benvinguts a un dels concerts més emocionants de la nostra vida", ha assegurat Santi Balmes, cantant de Love of Lesbian, a l'inici del concert. Una actuació en el qual tots els seus assistents han hagut de superar un test d'antígens a l'Apolo, Luz de Gas, Razzmatazz i al Sant Jordi. En total, fonts de l'organització del concert han explicat a l'ACN que s'han detectat sis positius per covid-19 dels testos realitzats.

L'actuació ha començat mitja hora més tard del previst per la dificultat d'introduir a les 5.000 persones de manera esglaonada al Palau Sant Jordi. Love of Lesbian ha arrencat amb la cançó 'Nadie por las calles' i el grup ha repassat alguns dels seus grans èxits com '1999', 'Allí donde solíamos gritar', 'John Boy', 'Cuando no me ves' i 'Bajo el volcán'. El grup ha estat acompanyat per la Suu i Tijoux.

El públic s'ha entregat a la música i al ball durant les gairebé dues hores de concert a través de les melodies elèctriques i indi-pop de Love of Lesbian, en una imatge que feia més d'un any que no es produïa amb una sala amb 5.000 persones. "El món es fa ressò del que passa aquí avui", ha remarcat Balmes.



Antígens

Tots els assistents han hagut de superar un test d'antígens aquest matí a l'Apolo, Luz de Gas o Razzmatazz, o també al Palau Sant Jordi. En total, fonts de l'organització han explicat a l'ACN que s'han detectat sis positius per covid-19 entre 5.000 persones.

En arribar al Sant Jordi s'han hagut de posar una mascareta ffp2 lliurada per l'organització. Dins el recinte, s'han senyalitzat itineraris de sentit únic i la pista ha quedat dividida en tres sectors. Són els requisits de seguretat sanitària que marquen un concert on, per primer cop en un any, no ha calgut mantenir distàncies de seguretat.

Josep Maria Llibre, metge de malalties infeccioses de l'Hospital de Can Ruti, ha admès que hi ha un repunt dels casos de la covid-19 a Catalunya i hi ha mesures de contenció del contacte i del desplaçament. "Aquí, però, parlem d'un esdeveniment únic amb mesures en bloc per reduir la transmissió i està validat per l'estudi a la Sala Apolo que es va fer al desembre". Ha destacat que intenten reduir el màxim el risc de contagi dins del concert.



Organitzadors

Dani Poveda, codirector del Vida, ha explicat a l'ACN aquest matí que és un dia que ha d'ajudar a prendre mesures contra la covid-19 i generar espais segurs. "Tota la jornada ha estat anant sense incidències", ha apuntat. "Entre tots hem de fer que el concert d'avui sigui un dia històric i emocionant i on la responsabilitat i el civisme siguin protagonistes", ha assegurat.

Jordi Herreruela, director de Cruïlla, també ha definit aquest com un "dia històric. Un moment en el qual tot el món mira Barcelona i recuperem l'esperit olimpíades". En aquest sentit, ha manifestat que s'estarà més segur dins del Palau Sant Jordi que fora i que el públic ho recordarà tota la vida.

Així mateix, ha apuntat que després s'hauran d'esperar 14 dies per tenir els resultats. "Si els resultats confirmen nostres teories tindrem la porta oberta a la tornada de grans esdeveniments aquest estiu".