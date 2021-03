Els museus Dalí reobren amb l'ampliació de l'exposició «Dalí, el Surrealisme soc jo»

Els museus Dalí van tornar a obrir ahir les seves portes als visitants, amb les mesures de seguretat necessàries per reduir al màxim la possibilitat de contagis i amb un «bon ritme en la venda d'entrades». Entre els nous atractius hi ha l'ampliació de l'exposició Dalí, el Surrealisme soc jo del museu de Figueres. Com l'any passat, es van formar cues a l'exterior del recinte abans de l'obertura per part de visitants amb tiquets comprats per internet.

Puntualment a dos quarts d'onze del matí les portes dels Museus Dalí de Figueres, Púbol (Baix Empordà) i Port Lligat a Cadaqués es van obrir de nou per rebre visitants. Tots ells van haver d'accedir als diferents recintes amb mascareta, van passar un control de temperatura i van fer la visita amb un màxim d'hora i mitja i mantenint les distàncies de seguretat.

Visitants com la Míriam Chamorro que explicava que tenia ganes de veure les obres de Dalí i creu que les mesures de seguretat li semblen «pertinents» tenint en compte el mal que ha provocat la pandèmia. «Som de Barcelona i feia temps que tenia previst venir i al aixecar-se el confinament vam mirar a internet i vam comprar les entrades de seguida», assenyalava Chamorro que es mostra «tranquil·la i confiada» amb les mesures de seguretat. En concret, s'ha reduït l'aforament a un 30%, malgrat que es permet arribar al 50%. També s'ha de fer un control de temperatura abans d'entrar, rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i portar mascareta durant tot el recorregut, que només es pot fer en un sentit únic.

Entre les novetats que ofereix el teatre museu Dalí de Figueres hi ha l'ampliació de l'exposició Dalí, el surrealisme soc jo. A les dotze peces que es podien visitar fins ara a l'espai de Torre Galatea, s'hi han afegit cinc més. Es tracta de cinc estampes del 1971 en les que Dalí repassa el pas del temps i ho relaciona amb la ciència.

Des de la direcció dels Museus Dalí es van mostrar ahir satisfets pel ritme de venda d'entrades. La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, va explicar que han venut més de 2.500 entrades de cara a Setmana Santa entre els museus de Figueres, Púbol i Portlligat. Aguer també va remarcar les mesures de seguretat que han pres per poder reobrir amb garanties.