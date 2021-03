Veure Love of Lesbian com si ja no hi hagués pandèmia

Els grans festivals de música es van conjurar ahir a la tarda per demostrar la viabilitat dels concerts multitudinaris en pandèmia. Prop de 5.000 persones van assistir al concert de Love of Lesbian organitzat al Palau Sant Jordi de Barcelona sota la iniciativa «Festivals x la Cultura Segura». Totes van haver de superar un test d'antígens i posar-se una mascareta ffp2 lliurada per l'organització. Dins el recinte, es van senyalitzar itineraris de sentit únic i la pista va quedar dividida en tres sectors. Van ser els requisits de seguretat sanitària que van marcar un concert on, per primer cop en un any, no va fer falta mantenir distàncies de seguretat. A l'entrada, els espectadors sentien «il·lusió» davant l'ocasió de reprendre una «certa normalitat».

Des de les cinc de la tarda, els milers d'assistents al concert de Love of Lesbian -alguns dels qui havien comprat entrada es van quedar fora en donar positiu en el test d'antígens- van entrar esglaonadament als tres sectors en què va quedar dividit el Palau Sant Jordi. Tots ho van fer seguint estrictament les mateixes mesures preventives per evitar la propagació de la covid-19: mostrar el resultat del test d'antígens negatiu, sotmetre's a una presa de temperatura i canviar la mascareta que duien per posar-se una de tipus ffp2 lliurada per l'organització.

En comparació als grans concerts pre pandèmia, però, aquesta vegada els espectadors no van poder beure ni menjar a peu de pista. Totes dues coses calia fer-les als tres bars habilitats a cadascun dels sectors, separats de la zona del concert com a mesura preventiva per evitar eventuals contagis.