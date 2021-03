CaixaForum Girona presenta activitats cinematogràfiques

El centre cultural CaixaForum Girona ja ha iniciat les activitats programades per Setmana Santa dirigides als més petits i per a tota la família. En l'àmbit cinematogràfic, presenten el taller «De la imaginació a la pantalla», des d'avui fins al 31 de març, on la canalla podrà entendre el procés del cinema i aprendre a fer un curtmetratge. També hi ha l'exposició oberta Explora Zinematik, un recorregut sobre com ha progressat l'art de capturar imatges amb el temps.

D'altra banda, també es pot visitar la mostra Acrux-Vela-Hamal, 20, de l'artista Rosa Brun, que inclou tres paral·lelepípedes de colors, obres abstractes que dialoguen amb l'espai; i apuntar-se a l'activitat Blocs-Plans-Tons, un taller autònom recomanat per a famílies amb nens i nenes a partir de 5 anys, per experimentar amb el volum i el color. Des del centre recomanen programar la visita amb antelació i reservar o comprar les entrades en línia.