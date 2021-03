Les entitats de cultura popular demanen un «tracte igualitari»

Més d'un centenar d'entitats de cultura popular de Catalunya que representen unes 800 agrupacions han signat un manifest sota el títol «La Cultura Popular És Necessària», en el qual denuncien que se senten «oblidades i marginades» per les administracions i reclamen un «tracte igual» que la resta de sectors culturals.

Les entitats i plataformes es van concentrar dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona i van lamentar la «descoordinació» entre els departaments de Cultura, Salut i Interior, que ha estat «perjudicial per a la cultura popular i les festes majors». En aquest sentit, van demanar que totes les mesures siguin aplicables a tot el sector cultural «amb criteris unificats, clars i realistes en cada moment», i comptant amb l'opinió dels representants associatius i culturals.

El sector apunta que «la cultura popular és una expressió cultural més del país i, per tant, requereix ser tractada com la resta». A més, avisa que hi ha «urgència» en la represa de les activitats i que tenen eines per fer-ho amb seguretat. Creuen que cal una desescalada «progressiva, però alhora racional» que afecti tant els assajos com la pràctica i l'activitat. Així mateix, la cultura popular demana que es considerin els seus espais d'activitat «des de la diversitat», tenint en compte que en alguns casos hi ha espais oberts perimetrats, itineràncies controlades o espais tancats amb control d'accés.