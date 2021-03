El festival MOT tanca l'edició "híbrida" amb 7.000 visualitzacions

El festival MOT ha tancat aquest dissabte l'edició "híbrida" d'aquest 2021 amb 7.000 visualitzacions de les diferents converses del certamen entre els espectadors que hi ha assistit presencialment i els que les han seguit en línia. Després d'ajornar l'edició de l'any passat, la direcció del festival es mostra satisfeta de la decisió de tirar endavant la programació d'enguany, "tot i el context actual". Les seves directores a Girona i Olot, Glòria Granell i Judit Badia, creuen que s'ha pogut complit l'objectiu de "fomentar la lectura en general apropant els autors al públic".

L'edició d'enguany, que s'ha celebrat del 18 al 27 de març a les dues poblacions, s'ha centrat en els processos creatius de les diferents disciplines artístiques, explicades des de la literatura.



La comissària d'enguany, la historiadora de l'art Glòria Bosch Mir, destaca "l'elevat nivell dels continguts de la programació, l'alta complicitat que s'ha generat a sobre els diferents escenaris i la gran diversitat de mirades cap al fet creatiu que s'han pogut escoltar".

Per la seva banda, els ajuntaments de Girona i d'Olot valoren altament el treball conjunt que permet la creació de sinergies i afirmen que seguiran "treballant plegats per fer possible un MOT 2022 adaptat a la situació i amb l'esperança que pugui celebrar-se amb la màxima normalitat".

El Centre Cultural La Mercè de Girona i la sala El Torín d'Olot han acollit durant aquestes dues setmanes una quarantena d'escriptors i especialistes que han conversat sobre les seves experiències creatives i com aquestes conflueixen en la literatura.

El MOT va néixer l'any 2014 i està organitzat pels ajuntaments de Girona i Olot, amb el suport de la Diputació de Girona i el Departament de Cultura.