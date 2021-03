Amb set de Vívid

El Vívid engega la setena edició amb un 70% de les entrades venudes

El festival d'enoturisme presenta una seixantena de propostes amb activitats de petit format i a l'aire lliure

ACN Girona .- El Vívid posa en marxa aquest cap de setmana la seva setena edició amb un mes d'activitats enoturístiques a la Costa Brava. El festival engega la programació amb prop del 70% de les entrades venudes i amb la meitat de les activitats amb les localitats exhaurides o amb últimes places. En algunes de les activitats, a més, els organitzadors han ampliat el nombre de sessions per poder atendre la demanda. La iniciativa compta amb una seixantena de propostes amb activitats de petit format, a l'aire lliure i amb aforament limitat. També en proposa una desena a distància. Entre elles, tallers virtuals per aprendre a fer vermut o vinagre, visites guiades virtuals a espais patrimonials vinculats al vi o un tast de vins en llengua dels signes.

El festival de l'enoturisme, que no es va poder celebrar l'any passat a causa de les restriccions per la pandèmia, s'ha reinventat en aquesta setena edició per adaptar-se a les limitacions derivades de la covid-19. La majoria dels esdeveniments ofereixen aforaments que van de les 4 a les 20 persones.

Una de les propostes que ha despertat més interès és l'activitat «Esmorzars gastronòmics entre vinyes», que tindran lloc a una vintena de cellers de la Ruta del Vi DO Empordà, amb la participació dels xefs del col—lectiu gastronòmic de la Cuina de l'Empordanet. De la vintena d'esmorzars, n'hi ha vuit que ja han esgotat les entrades i set més que ofereixen les últimes places. Així mateix, les activitats d'enoturisme actiu també han estat les més demandades pels participants del festival, especialment les passejades a peu, en bici o en caiac maridades amb vins de la Ruta del Vi DO Empordà.

El festival estrena també aquest cap de setmana la seva programació a distància amb un taller per aprendre a fer vinagre casolà. La programació a distància inclou una desena de propostes, com ara les visites guiades virtuals a espais patrimonials vinculats al vi com els monestirs de Sant Pere de Rodes i Sant Quirze de Colera o al castell de la Trinitat de Roses.

La iniciativa promocional, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, compta amb el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, ajuntaments i empreses turístiques del territori, així com del centenar de membres que integren el club de màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà.