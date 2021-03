L'Ajuntament de Girona bateja uns jardins en honor a Modest Prats i Domingo

En reconeixement a la implicació del filòleg, teòleg i defensor de la llengua catalana Modest Prats i Domingo amb la ciutat de Girona, l'Ajuntament de la capital gironina va batejar ahir els jardins de la travessia del Portal Nou amb el seu nom.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, acompanyada del bisbe de Girona, Francesc Pardo; el rector de la Universitat de Girona, Joaquim Salvi; el pedagog i docent Salomó Marquès, i l'escriptor Josep Maria Fonalleras van fer la descoberta d'una placa commemorativa als nous jardins de Modest Prats i Domingo en el seu honor. L'acte també va comptar amb l'assistència de representants dels diversos grups municipals del consistori.

Una proposta ciutadana

El nom de Modest Prats va ser una proposta de la ciutadania a la Comissió del Nomenclàtor de Girona per part d'un grup de trenta-nou amics de Prats encapçalats per Josep Maria Fonalleras amb la intenció de retre homenatge a la figura de Modest Prats i de destacar la seva contribució a la llengua catalana, el seu mestratge científic, personal i social, la seva categoria intel·lectual i humana, així com també la seva vinculació amb la ciutat.

Els jardins de la travessia del Portal Nou, fins ara sense denominar, es troben ubicats al costat del Seminari de Girona, on Modest Prats va estudiar, va ser nomenat sacerdot i hi va treballar com a professor. En aquest sentit, l'Ajuntament de Girona va assenyalar a través d'un comunicat que «es tracta d'un emplaçament idoni per la relació existent entre Prats i el centre destinat a la formació de sacerdots». Precisament al costat dels jardins de Modest Prats i Domingo també hi ha un memorial que explica el temps en què el Seminari va ser utilitzat com a presó.

L'alcaldessa de Girona va destacar que es tracta d'un «reconeixement a un intel·lectual amb lletres majúscules, un savi i una bona persona. Modest va ser també un defensor de la llengua catalana en moments difícils, així com una persona valenta i compromesa amb el país».