Olot ofereix un centenar de propostes aquesta primavera

L'Ajuntament d'Olot ha programat un centenar de propostes culturals, que es podran veure a la capital de la Garrotxa aquesta primavera. El maridatge entre música i poesia serà un dels elements protagonistes entre la nova programació, que oferirà poesia teatralizada de Carner i Vinyoli a l'espectacle Cor quiet. Cor podrit; poesia medieval musicada a El viatge de les mans a càrrec de Toni Xuclà, Clàudia Cabero i Gemma Abrié; i poesia contemporània recitada per Anna Barrachina amb l'acompanyament de l'acordió de Maurici Villavecchia a Barrachina vs Villavechia.

A nivell teatral, s'oferiran dues obres de gran format: De què parlem quan no parlem de tota aquesta merda?, una producció del TNC amb la companyia La Calòrica; i La Cabra, o qui és Sílvia protagonitzada per Emma Vilarassau i Jordi Bosch.

Per la seva banda, la programació musical comptarà amb l'estrena d'un nou format de sala amb millor sonorització i més proximitat amb el públic. Serà amb Kebyard Ensemble, «un quartet de saxos amb molt talent que aposten per donar nous aires a la música clàssica». Per la seva banda, Clara Peya i Vic Moliner presentaran Índiga i Aupa Strings oferirà un concert de clàssica.

També s'organitzaran tallers gratuïts als Museu dels Sants dedicats a la joieria, la talla de pedra i la tapisseria; i s'iniciarà el projecte Donem-los la veu. El Museu surt al carrer al Museu de la Garrotxa.