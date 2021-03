Sidonie, India Martínez, Oques Grasses i Beret se sumen al Festival de la Porta Ferrada

Sidonie, India Martínez, Oques Grasses i Beret són alguns dels principals noms que se sumen al cartell de la 59a edició del Festival de la Porta Ferrada. Fins ara Iván Ferreiro i Xoel López, Sergio Dalma o Rosario ja havien confirmat les seves cites amb el certamen musical més longeu de la Costa Brava i aquest dimarts els organitzadors han aprofitat per desgranar encara més la programació.

En la presentació del festival també s'ha confirmat que els artistes internacionals Ben Harper (23 de juliol) i Kool & The Gang (13 d'agost) actuaran aquest estiu al festival de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), després que l'any passat ajornessin les gires per la pandèmia. Altres artistes com Jamie Cullum o Simple Minds preveuen tornar el 2022.