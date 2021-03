Èxit d'espectadors en els tres primers mesos de programació de cinema de Banyoles

Les tres primeres pel·lícules del cicle Gaudí que s'han reproduït a l'Ateneu de Banyoles han registrat ocupacions superiors al 90% d'espectadors i una d'elles va exhaurir les entrades. El regidor de Cultura de Banyoles, Miquel Cuenca, ha assegurat que l'èxit de públic ha "superat les expectatives" que tenia el consistori amb la programació. Tot i així, preveuen que la demanda encara augmenti ja que a partir de l'abril les sessions es faran els caps de setmana, en comptes dels dijous com es feia fins ara. Cuenca ha avançat que "l'oferta anirà en augment" i l'Ajuntament de Banyoles ja treballa en projectar pel·lícules infantils i familiars i també programació de cineclub.

Aquest 2021 començava amb l'anunci d'una programació de cinema estable a Banyoles. L'Ajuntament havia adquirit un projector per instal·lar-lo a l'auditori de Ateneu i la intenció era projectar-hi el documental del mes que ja hi havia fins ara i sumar-hi una sessió mensual del cicle Gaudí. Es tracta d'una pel·lícula que distribueix cada mes l'Acadèmia del Cinema Català, que habitualment són estrenes o films que fa poc han passat per les sales convencionals i que tenen el segell de cinema català.

Al llarg dels primers mesos d'aquesta programació estable, la resposta del públic ha estat més que satisfactòria amb ocupacions que superen el 90% i en la segona sessió es van exhaurir les entrades. L'aforament actual de l'Ateneu és de 127 butaques, ja que les restriccions sanitàries limiten a la meitat la capacitat habitual (254 localitats).

El regidor de Cultura, Miquel Cuenca, ha assegurat que la bona rebuda del públic ha "superat les expectatives" que tenia el consistori. Cuenca ha remarcat que volien anar "pas a pas" per consolidar la programació i s'esperaven que l'assistència seria més gradual que l'actual. "Els resultats han estat immediats", ha afirmat el regidor de Cultura. Segons Miquel Cuenca, l'alta afluència d'espectadors indica que no anaven "malencaminats en apostar" pel cinema.



Més pel·lícules

És per això que el regidor ha garantit que "l'oferta anirà en augment" en els propers mesos. El titular de Cultura a l'Ajuntament de Banyoles, però, ha descartat augmentar els passis d'una mateixa pel·lícula. Considera que una vegada es recuperi l'aforament total de l'auditori de Banyoles ja hi haurà prou capacitat per absorbir tota la demanda que hi ha de cinema.

Per tant, l'aposta de l'Ajuntament de Banyoles es concentra ara en "augmentar el nombre de títols" que s'oferiran. El principal repte és atraure famílies i públic infantil i per això treballen per projectar títols d'aquesta categoria a partir de la tardor. Per altra banda, Miquel Cuenca creu que cal treballar en una programació de Cineclub, ja que Banyoles "té una tradició cinematogràfica importantíssima".

Tot i així, el regidor ha assegurat que la programació sempre serà una "oferta diferenciada" a les sales comercials que hi ha a Girona o Figueres. Cuenca creu que "no té sentit, ni possiblement viabilitat econòmica" que l'Ateneu de Banyoles programi pel·lícules que ja es poden veure en altres sales més comercials. Per això cal oferir títols que "complementin el que ofereixen les plataformes en 'streaming' i els cinemes convencionals".



El cinema, un art més

El regidor de Cultura ha destacat que des del primer moment volien tractar la programació de cinema com la resta de disciplines artístiques que ja hi ha a Banyoles. "Igual que hi ha una proposta musical a la setmana, treballarem perquè hi hagi una proposta cinematogràfica setmanal". Amb això, el regidor ha obert la porta que el cinema es pugui veure un dia a la setmana i no cada quinze dies com passa actualment.

A més, a partir de l'abril les sessions es traslladaran del dijous al cap de setmana. El dia serà en funció de la programació que hi hagi a l'Auditori. Amb aquest canvi, Miquel Cuenca sospita que "la demanda serà creixent" perquè podran atreure nous públics que no poden anar al cinema entre setmana.

Tot i així, el regidor se sent satisfet perquè considera que el públic banyolí ha rebut la programació municipal per "gaudir del cinema entès com un setè art", més que una proposta lúdica. "La gent ve a veure un espectacle com pot ser una obra de teatre o un concert", ha afirmat Miquel Cuenca.