El Festival de la Porta Ferrada programa 50 concerts i un cicle de veus femenines

El Festival de la Porta Ferrada va anunciar ahir les trenta-dues propostes musicals que integraran el gruix de la programació de la seva 59a edició. Noms com Sidonie, India Martínez, Oques Grasses o Beret se sumen al cartell, a més dels ja confirmats Iván Ferreiro i Xoel López, Sergio Dalma, Rosario, Rozalén i La Oreja de Van Gogh. A més, els artistes internacionals Ben Harper i Kool & The Gang també han confirmat les dates, després que l'any passat ajornessin les respectives gires a causa de la pandèmia.

Del 9 de juliol al 23 d'agost, el festival oferirà un total de cinquanta propostes. A més de les presentades ahir, en les properes setmanes l'organització del festival desgranarà les actuacions que completaran la programació. El director artístic del festival, Albert Mallol, va assegurar que es tracta d'una «programació molt àmplia de registres per a donar cabuda a les diverses sensibilitats del públic».

El Guíxols Arena serà l'escenari central de tota la programació i acollirà, de moment, dinou artistes. Es tracta de Ben Harper (23 de juliol), Dàmaris Gelabert (2 d'agost),el doble concert d'Iván Ferreiro i Xoel López (5 d'agost), Sergio Dalma (6 d'agost), Bad Gyal (7 d'agost), La Locomotora Negra (8 d'agost), Rozalén (9 d'agost), Sidecars + Sidonie en doble concert (10 d'agost), La Oreja de Van Gogh (12 d'agost), Kool & The Gang (13 d'agost), God Save The Queen (14 d'agost), India Martinez (16 d'agost), Maria Arnal i Marcel Bagés que compartiran escenari amb Salazar (17 d'agost), Rosario (18 d'agost), Oques Grasses (19 d'agost) i Beret (20 d'agost).

L'espai permetrà acollir un aforament de 1.650 persones aplicant la restricció del 50%. Tot i així, els organitzadors no no van descartar ampliar la capacitat si les autoritats sanitàries ho permeten. El director del festival, Iñaki Martí, va destacar que l'espai els permet complir amb tots els protocols sanitaris per tal de garantir la seguretat dels assistents.

A més, el festival tornarà enguany a la plaça de l'Abadia, on la música clàssica de Km0 serà l'eix vertebrador de la mà de Folkestral, Quartet Brossa & Friends, Olvido Lanza, Carles Font i Northern Cellos. El cicle arrencarà el 9 d'agost amb un homenatge a Piazzola amb Olivdo Lanza al violí i Juan Esteban Cuacci al piano.

Concerts en clau femenina

La 59a edició del Festival de la Porta Ferrada inaugurarà enguany el cicle «Veus de Dona», un espai que comptarà amb concerts íntims i acústics de petit format de la mà de vuit veus femenines. Joina serà l'encarregada d'estrenar-se el mateix 23 de juliol. Maria Jaume, Núria Graham, Delfina Chebb o Renaldo&Clara seran alguns dels noms que completaran aquesta programació. Les actuacions seran en horari de migdia i tindran lloc als nous escenaris a l'aire lliure Las Vegas i Nomo Nàutic.

El director artístic del festival va assegurar que es tracta de «dones que estan tallant el bacallà en el món musical» i va voler posar en valor la «immensa creativitat de les dones en el sector cultural». D'aquesta manera, l'edició d'enguany tindrà paritat de gènere, i el 50% dels artistes que hi actuaran seran dones. Un fet, assegura Mallol, que ha sorgit «de forma espontània», ja que el certamen no ha buscat en cap moment assolir aquest equilibri, sinó que és fruit de la importància del «segell femení» en el món cultural del país.

Amb tot, el director del festival, Iñaki Martí, va assegurar que «la programació posicionarà Porta Ferrada i Sant Feliu de Guíxols com a referència indiscutible de l'estiu cultural a Catalunya».

Epicentre cultural

L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, va assegurar que «el festival és una insígnia de la ciutat». En aquest sentit, va posar en valor l'aposta del consistori perquè «la cultura esdevingui un pol d'atracció a escala nacional i internacional, i alhora un canvi en el model turístic i econòmic». Motas també va destacar la col·laboració público-privada a través de la iniciativa, i va afirmar que «en la cultura tots exercim una responsabilitat conjunta davant la societat».

Preàmbul de la 60a edició

A través de la cinquantena de propostes, el Festival de la Porta Ferrada vol generar un «ímput positiu i d'optimisme en el món de la cultura i en tots els seus àmbits industrials», tal com va subratllar Mallol. I és que aquesta edició vol ser la llançadora del 60è aniversari del certamen, en el qual s'espera poder recuperar escenaris com l'Espai Port i el Teatre-Auditori.

El Festival de la Porta Ferrada va tancar l'edició de l'any passat amb 15.000 entrades venudes i el 95% de les localitats exhaurides. Va ser un dels pocs festivals que va mantenir la seva programació malgrat la crisi sanitària.