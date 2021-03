L'escultor Nahuel Forchini combina art i crítica social

Nahuel Forchini és escultor i fa quinze anys que recorre el món esculpint obres amb un segell propi. «Vaig ser un dels primers catalans que va anar a la ciutat de gel de Harbin». Allà va començar a treballar amb gel i després va centrar-se en l'escultura monumental amb neu, passant per països com Finlàndia, Canadà i els Estats Units. Després de crear obres públiques a Suïssa i Dinamarca i de treballar diversos materials, com la pedra calissa o la sorra, s'ha especialitzat en fusta i ferro, on ha trobat el seu llenguatge. «Treballo escultures humanes amb fusta per la calidesa que aporta, i utilitzo el ferro per la posada en escena, per a recrear ambientacions fredes».

Ara, ha decidit crear dues sèries d'escultures, enllaçant l'estètica formal amb la crítica social. Les quatre obres amb les que està treballant volen donar visibilitat, i alhora ser una eina de conscienciació social, a les víctimes mortals que s'ofeguen al mar Mediterrani. Tres de les escultures, fetes de ciment i ferro, representen cossos estirats a terra, d'on neixen arbres naturals: un llimoner, un taronger i una olivera, símbol del Mediterrani. La quarta escultura, de fusta i ferro, segueix el fil de la temàtica, i mostra setze figures estirades, una de les quals s'intenta aixecar. «Amb l'obra, vull establir sinergies amb altres artistes perquè creïn amb una funció social».

Forchini exposarà el seu treball per primera vegada a Girona. Serà l'1 de maig a les 18h a Ferrocalent. L'escultor destinarà part del benefici de la vendes de les obres al projecte «Agua» d'Open Arms. La intenció de l'artista, format a l'Escola d'Art d'Olot, és que les obres siguin una maqueta, per després poder-les traslladar a gran format.