Jordi Cabré: «Intento que la meva vida s'assembli a una novel·la i no a un serial»

L'Eva Amat, una actriu molt exitosa amb doble personalitat, és la protagonista de la novel·la Sense fi de Jordi Cabré, publicada per Univers, una història on el cinema té molt protagonisme. De fet, la protagonista intenta que la seva vida «s'assembli a un film clàssic en blanc i negre» i que sigui com un guió cinematogràfic. En una entrevista amb l'ACN, Cabré admet que en el seu cas s'ha plantejat i dit a si mateix, «filosòfica i espiritualment: intenta que la teva vida s'assembli una mica a una novel·la i no a un serial de tarda». Al llibre també hi té un gran pes la memòria que, segons l'autor, «funciona com el cinema, amb flashbacks, retallant, desfigurant, posant efectes especials i banda sonora i fent-nos molt sovint trampes».

Cabré explica que Sense fi és la història de dues dones que són la mateixa persona. Per una banda hi ha l'Eva Amat, que és una actriu «molt poderosa, amb talent i una megalòmana» i, per altra, hi ha l'Eva Amat, que té «un caràcter més introvertit, traumatitzat i antisocial». La segona, indica l'autor, fa servir «la primera com a cortina per negociar amb el món».

El dia de l'estrena de la seva darrera pel·lícula la protagonista es desperta segrestada per un home vell que desconeix i ella haurà de recordar i fer servir la memòria per saber què pot haver passat. L'autor explica que l'Eva Amat té una malaltia genètica que li fa veure el món en blanc i negre. «Ella és una persona que o tot és molt perfecte o molt trist, és una persona de contrastos, o m'estimes o m'odies i això fa que tingui un caràcter molt especial». Assegura que tots podem ser Eva Amat «si tenim un caràcter hipersensible, molt exagerat i exigent amb la vida. Ella, diu Cabré, desitja que «la vida sigui un guió i respongui a una expectativa cinematogràfica, i que les persones que es troba es comportin com si sortissin d'un guió».

Al llibre, l'escriptor fa servir tres tipus de persones en el moment d'escriure: una Eva Amat que parla en primera persona; l'alter ego de l'Eva Amat que ho fa en tercera, i «l'home en discòrdia», que és un actor que parla en segona. Cabré aclareix que no té un diagnòstic per Eva Amat ni que sigui bipolar, sinó que té «dues personalitats segons el moment». En aquest sentit i pel que fa la història del segrest de la protagonista, Cabré explica que des del principi, des de la primera pàgina, se sap que «hi ha una Eva Amat que té segrestada a l'altra Eva Amat».

El cinema ha tingut una gran influència en aquesta novel·la. «El cinema ens permet fer històries on el final pot ser el principi o viceversa, i literàriament el recurs del cinema m'ha servit molt per aquestes anades i tornades que són similars al que té la ment humana». A més, afegeix que «el cinema va molt a la vena i té un avantatge de facilitat per arribar al cor i és que l'impacte és molt directe cap a la matèria grisa».