El Terracotta Museu reivindica el llegat del ceramista bisbalenc Eusebi Díaz

El Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà acollirà, des d'avui fins al 26 de setembre, l'exposició Díaz Costa. Ceramista, dedicada a Eusebi Díaz Costa, un dels ceramistes bisbalencs de mitjan del segle XX més destacats a escala internacional. La mostra s'inaugurarà oficialment el 4 d'abril a les 12 h.

Es tracta de la principal exposició de la temporada del museu de ceràmica de la capital del Baix Empordà, que vol donar visibilitat a l'obra de l'artista. Eusebi Díaz Costa (1908-1964) «va ser un artista avançat al seu temps que va comprendre que la ceràmica tradicional i utilitària també podia esdevenir un objecte artístic», esdevenint una peça clau en el moviment de renovació estètica i tècnica de la ceràmica de la Bisbal d'Empordà. I és que en un moment en què el sector es trobava estancat, el ceramista va renovar la producció i es va adaptar a les exigències estètiques d'un nou públic que, en la seva majoria, es caracteritzava per estiuejar a la Costa Brava.

La mostra es planteja com un recorregut per la figura i l'obra de l'artista a través de les seves peces però, al mateix temps, també és un reconeixement públic a un artista imprescindible en la història de la ceràmica catalana. En paraules de Xavier Rocas, comissari de l'exposició, és «l'hora de fer balanç de l'aportació d'Eusebi Díaz Costa com a ceramista, l'impacte del seu treball amb els anys es revela cada cop més important i valuós, més coherent i variat del que va poder semblar quan era viu».

S'exposen al voltant de 150 peces que, en gran mesura, formen part del fons del museu. La col·lecció Díaz Costa custodia més d'un miler de peces i és el fruit de les donacions de particulars i, majoritàriament, de les dues grans donacions realitzades per la família de l'artista. La primera va ser el 1991, coincidint amb el moment en el que va cessar l'activitat en el taller familiar; i la segona a finals de 2020 amb motiu d'aquesta exposició.

L'aportació d'Eusebi Díaz Costa com a ceramista, a més de ser una peça clau dins el moviment de renovació estètica i tècnica, va estimular l'aparició d'altres manufactures alternatives a la terrisseria tradicional «amb el gran mèrit d'haver estat el promotor i fundador, l'any 1943, de la primera manufactura orientada a la producció a l'engròs de ceràmica per a la decoració i capdavantera durant anys d'aquesta modalitat», assegura el comissari, que també destaca que «la ceràmica de la Bisbal deu molt a aquest artista».

La mostra, a més d'un homenatge, també vol ser «una oportunitat per pensar en clau de futur sobre la ceràmica a casa nostra». En aquest sentit, el comissari també apunta que «cal mirar sempre endavant, definir nous projectes i construir noves propostes perquè cal perseverar en la voluntat de millora de la ceràmica de la Bisbal, tal com en el seu moment va fer el mateix Díaz Costa». «Aquest és el seu llegat i el nostre repte», assenyala Rocas.

Èxit nacional i internacional

La ceràmica d'Eusebi Díaz Costa va assolir l'èxit internacional amb plats de temes marins, nous colors i la introducció del reflex metàl·lic. Les seves obres es van poder veure a València, Madrid, Colòmbia, Panamà i França. Entre els reconeixements obtinguts, destaquen el Premi d'Honor a la Exposición Internacional de Artesanía de Madrid del 1953 i un Diploma d'Honor de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica a l'Exposició Internacional de Canes del 1955.

Creació d'un catàleg

L'exposició «Díaz Costa. Ceramista» és el resultat de més de dos anys de recerca i documentació, tasca que finalitzarà amb la publicació d'un catàleg. A més de la relació de peces exposades, també vol donar a conèixer nous aspectes de l'itinerari humà i artístic d'Eusebi Díaz. La publicació vol ser una obra de referència per als estudiosos de la ceràmica catalana i de l'artista bisbalenc, ja que inclourà una primera catalogació de la seva producció.