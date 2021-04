Mortadelo i Filemón s'embarquen en una aventura que els du a recórrer tot Espanya

Mortadelo i Filemón tornen a l'atac, i aquesta vegada en una missió que els porta per les principals ciutats d'Espanya, començant per Barcelona. Penguin Random House publica aquest mes un nou àlbum de la col·lecció Mags de l'Humor que portarà per títol Misión por España. Una missió que portarà els dos, ehem, detectius, per tota la geografia espanyola. El Súper crida Mortadelo i Filemón per encomanar-los una missió importantíssima: han de desarticular una banda que trafica amb droga en tot el país. Començaran les seves aventures a Barcelona, en el port de la qual hi ha un vaixell del qual sospiten que porta un carregament d'haixix, però serà una ficada de pota dels dos agents, que acabarà amb el vaixell fet xixines. Seguint per la costa arribaran a València, on també l'espifien, en seguir a uns sospitosos, que en realitat estan muntant una típica falla valenciana. Seguiran les seves investigacions en diverses ciutats d'Espanya.

La nova historieta dels dos detectius, escrita i dibuixada per Francisco Ibáñez, que segueix al peu del canó amb 85 anys acabats de complir, serà una de les novetats importants en la pròxima cita literària de Sant Jordi.

En declaracions a La Vanguardia, Ibáñez va descartar que la historieta tingui rerefons polític: «No hi ha missatge polític, els lectors de Mortadelo pertanyen a tota mena d'ideologia, busquen diversió i entreteniment».