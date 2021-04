«Llepolies», el nou disc de Zoo: «Alegre, fresc i hedonista»

El grup valencià Zoo publica el seu tercer àlbum, Llepolies, un disc que aferma el particular estil musical de la banda de Gandia basat en la mescla del rap i la música electrònica. «És un disc més alegre, més fresc i més hedonista», defineix el cantant i líder de la banda, Toni Sánchez. L'àlbum inclou dotze temes i manté el rerefons de missatge polític i reivindicatiu que caracteritza el grup, aquest cop de manera més genèrica. «No ens ve de gust esclavitzar-nos en un discurs determinat fil per randa», reflexiona el cantant. Llepolies és el primer disc autoproduït dels valencians sota el segell discogràfic i editorial ZOO Rècords.

El grup va començar ara fa set anys i actualment se situa com una de les novetats més potents de la música moderna i electrònica. Així, els dos primers avançaments del disc, Avant i Llepolies, van acumular més de 100.000 reproduccions a YouTube en menys de 24 hores. Amb el tercer àlbum el grup ha volgut innovar, sobretot en els vents i en la veu, segons explica el seu líder, però hi ha certs elements que es mantenen. «El rerefons de missatge polític el continuem mantenint perquè a aquestes altures ja no enganyem a ningú», justifica el cantant. El disc combina cançons en valencià i castellà i inclou col·laboracions amb SFDK, JazzWoman i Marala. «En un primer moment no volíem fer col·laboracions perquè ens venia de gust reivindicar-nos com a grup autònom que no necessitava això», confessa.

Una de les novetats del disc és que es va gestar en una casa rural de Carrícola, a la vall d'Albaida.