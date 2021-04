Mortadel·lo i Filemó recorren Espanya en el nou còmic de Francisco Ibáñez

Els populars agent Mortadel·lo i Filemó se'n van de gira per Espanya en el nou còmic de Francisco Ibáñez publicat per Bruguera, en el volum 208 de la col·lecció 'Magos del humor'. A 'Misión por España', el Súper truca a Mortadel·lo i Filemó per encomanar-los-hi una missió molt important: han de desarticular una banda que trafica amb droga per tot el país. Mortadel·lo i Filemó començaran les seves aventures a Barcelona, al seu port hi ha un vaixell que sospiten que porta un carregament de haixix. Seguiran la seva investigació per diverses ciutats espanyoles perseguint els sospitosos.

Barcelona, Tarragona, La Coruña, Pamplona, la muralla d'Àvila, l'aqüeducte de Segovia, Granada, la mesquita de Còrdova, el Teide, La Torre del Oro de Sevilla... són alguns dels llocs on els dos famosos agents perseguiran els malfactors.