El Festival Ítaca integra concerts a les Festes de la Primavera de Palafrugell

Ítaca, Cultura i Acció ha tancat un acord amb l'Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) per incloure concerts del festival dins la programació de les Festes de Primavera. El festival hi programarà aquest any les actuacions d'El Petit de Cal Eril i de Marcel i Júlia. Totes dues tindran lloc al maig a la plaça de Can Mario, que es converteix en nou escenari del festival. Les entrades per als dos concerts ja es poden comprar des d'aquest migdia a la web d'Ítaca. Impulsat per la productora gironina Link Produccions, el festival treballa per programar una vintena de concerts a set municipis de l'Empordà, amb la idea de recuperar bona part de l'oferta musical que oferia abans de l'esclat de la pandèmia.

A Palafrugell, el primer dels concerts d'Ítaca tindrà lloc el 21 de maig. Serà el de Marcel i Júlia, i segons destaca l'organització, "permetrà veure en directe un dels grups revelació de l'escena musical catalana". Marcel i Júlia l'integren l'excantant i compositor de Txarango, Marcel Lázara, i la seva companya de viatge, Júlia Arrey.

Tots dos han construït un nou projecte musical, que ara dona els seus fruits amb el seu primer disc, 'En Òrbita'. Acompanyats d'una nova banada, Marcel i Júlia conviden el públic a reflexionar sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat d'un model de societat que viu allunyada dels cicles naturals de la vida.

El segon dels concerts programats durant les Festes de Primavera de Palafrugell tindrà lloc l'endemà del de Marcel i Júlia. El dia 22 de maig serà el torn d'El Petit de Cal Eril, un dels grups fetitxe del festival, que aquest any anirà descobrint nous singles del seu nou disc.

La primera pista es dirà 'Cauen les estrelles', que es publicarà dues setmanes abans del concert de Palafrugell (el 7 de maig) i que serà el tret de sortida de la gira d'estiu. El Petit de Cal Eril, destaca l'organització del festival, "s'ha consolidat com un dels noms clau de l'escena musical catalana i ha arrodonit un cicle de creixement forjat tenaçment des de la trinxera, amb un inusitat ritme de producció de discos i sense parar de tocar en directe".

Una vintena de concerts, malgrat tot

Impulsat per la productora gironina Link Produccions, el festival treballa per programar una vintena de concerts aquest estiu a set municipis de l'Empordà amb la idea de recuperar bona part de l'oferta cultural i musical que oferia abans de la pandèmia. El festival es mostra "confiat a assolir aquest objectiu", tot i les dificultats que suposen les restriccions per la pandèmia.

Les entrades per als concerts de Palafrugell han sortit a la venda aquest migdia i ja es poden comprar a través de la web de l'Ítaca. Les dues actuacions en el marc de les Festes de Primavera s'afegeixen a les que el festival ja va anunciar a l'Estartit per a finals de juny: Iseo & Dodosound, Oques Grasses i Xiula.