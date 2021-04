Els Premis Enderrock s'adapten a la logística de la pandèmia

La 23a edició dels Premis Enderrock se celebrarà demà a l'Auditori de Girona enmig d'un fort dispositiu de seguretat per a evitar contagis de covid-19. Per fer-ho, es realitzaran uns 300 tests d'antígens entre els artistes, premiats i nominats, es repartiran mascaretes FFP2, es faran controls de temperatura i l'aforament estarà limitat al 50%. El director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau, assegura que la gala es convertirà en «primer gran acte del sector cultural» del país i que probablement les mesures que s'hi implementaran permetran que «d'ara en endavant, es puguin fer molts més actes d'aquest tipus». D'altra banda, la gala premiarà la iniciativa #Joemcorono, impulsada pels actors Marc Clotet i Natalia Sánchez, per a recollir fons per a la investigació del coronavirus.

La gala oferirà també una desena d'actuacions exclusives d'alguns dels principals artistes del país que presentaran nou material en directe o produccions realitzades de manera expressa. Entre ells, el duet Maria Arnal i Marcel Bagès (Meteorit ferit) –en substitució de Doctor Prats–, la formació d'Altafulla Porto Bello juntament amb la cantant valenciana Samantha (Abril); el duet valencià integrat per Xavi Sarrià i Pep Gimeno «Botifarra» (Que no s'apaguin les estreles); Beth (Quan); el grup pioner de trap 31FAM (Nens de barri); el bandautor Caïm Riba amb Nadia Foutina i Pol Cruells (A la ciutat); Ferran Palau i Meritxell Neddermann amb el duet de música electrònica b1n0 (Bum Bum + N0); el nou projecte amb banda dels osonencs Marcel i Júlia (Per la vida); el millor artista de l'any, Sidonie (Portlligat); i finalment Oques Grasses, que estrenarà una cançó sorpresa del seu nou àlbum.

Una trentena de premis

Durant la trobada, es lliuraran una trentena de premis dividits en tres grans blocs: crítica, votació popular i especials (Premi d'Honor, Trajectòria, Estrella i Joan Trayter), en les categories de pop-rock, cançó d'autor, urbana, folk, jazz, clàssica i música familiar. La votació popular, que enguany s'ha saldat amb més de 54.456 vots d'usuaris únics, gairebé un 10% més, ha triat els 15 guanyadors que es donaran a conèixer durant la vetllada.

En l'edició d'enguany i a causa del toc de queda, la gala no se celebrarà a les nou del vespre com era habitual sinó que es farà a les set de la tarda.