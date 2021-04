Jaume Cabré: «Si els personatges te'ls creus poden ser una capsa de sorpreses»

L'escriptor Jaume Cabré torna a la novel·la deu anys després de Jo confesso amb Consumits pel foc, publicat per Proa. Una novel·la on hi tenen cabuda els personatges humans amb altres que són animals, com en el cas dels godalls. «Si els personatges te'ls creus són un ajut i al mateix temps poden ser una capsa de sorpreses», va assegurar ahir l'autor en roda de premsa.

En aquesta novel·la, Cabré va assenyalar que ha explicat una història i al fer-ho ha viscut amb uns personatges i uns ambients. «No tinc cap altra pretensió», va assegurar. L'escriptor va indicar que hi ha hagut uns personatges que l'han acompanyat i «han fet el paper» que els ha demanat. En aquest procés, va assenyalar, n'ha matat molts, alguns els ha tret perquè no donaven suc i d'altres s'han anat enriquint.

Cabré va assegurar que està a la banda de fer parlar els personatges, que hi hagi una coherència en les coses que van fent, inventar-se històries que «poden afectar a cadascun dels personatges que van apareixent i hi ha d'haver tot un creixement d'elements d'històries que s'han d'anar creant i després veure què fa falta i què no fa falta». També va reconèixer que en alguns moments va començar de nou el text.

L'escriptor barceloní va confessar que molta gent «amb bona fe» li diu que fa tres o quatre anys que no escriu ni publica. «Això no m'afecta i tinc la meva edat, potser de més jove tenia més pressa, però me'n vaig adonar que tenir pressa i després penedir-te del que havies escrit és molt bèstia». En aquest sentit, va admetre que de pressa no en tindrà mai en el moment d'escriure. «Forma part de la feina i la professionalitat de l'escriptor».

Proa va assegurar que la novel·la comptarà amb una tirada de 25.000 exemplars i ja té nou traduccions contractades.