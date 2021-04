Referent de la cuina a la Catalunya del Nord

Cuinera, dietista i activista cultural, Eliana Thiaut Comelade va morir la nit del 6 d'abril. Va rescatar de l'oblit i del menysteniment la cuina catalana a la Catalunya del Nord quan estava soterrada per l'abassegadora influència de la cuina francesa

L'Eliana Thibaut i Comelade va morir la nit del 6 d'abril, plàcidament, mentre sopava. En Jordi Auvergne m' ho va fer saber tot seguit. Érem amics, i per a mi va ser una mestra. L'Eliane, nacuda a Rigardà l'any 1928, era una cuinera, dietista, escriptora i activista cultural nord-catalana. Impartia classes als Tallers de Cuina Catalana d'Illa de Tet (hi vaig ser convidat diverses ocasions), que han ensenyat a cuinar a la manera catalana a nombroses generacions de nord-catalans. També es va estar a Vernet, on va anar a viure el seu fill, l'amic i gran músic de referència Pascal Comelade.

En uns moments en què aquesta cuina no existia, soterrada sota l'abassegadora cuina francesa, ella la va rescatar de l'oblit i del menysteniment. El seu treball gastronòmic i cultural, a la Catalunya Nord i de retruc a tots els Països Catalans, és incommensurable.

En la seva residència a Montpeller va collir exiliats polítics del franquisme com en Lluís Llach. Allà vaig ser invitat a una famosa cargolada, plena de gent il·lustre. Des de llavors va néixer una gran amistat i una admiració profunda envers ella, com a persona i com a divulgadora de la cuina.

Més endavant es va traslladar a Perpinyà, en una caseta a la vora de l'estació, on vam passar jornades memorables, amb la seva Ollada o les seves Boles de picolat, que cuinava com ningú.

També vam coincidir a l'Escola d'Hostaleria de Sant Pol de Mar, durant un acte gastronòmic. Arran d'aquell encontre, i en ocasió de presentar un llibre meu, La cuina gironina (1986), va escriure unes paraules molt emotives per a mi, per ser d'on venien: «A la fi un treball seriós sobre la nostra cuina. He tingut la sort de conèixer en Jaume Fàbrega a les Diades del Maresme a Sant Pol de Mar, a Gran Sol, escola famosa d'Hostaleria i Turisme, i de tota la gent que feia gran volum, i soroll, havia apercebut en aquest senyor discret, modest, una gran saviesa i una veritable cultura gastronòmica... Tots aquests detalls per afirmar que quan en Jaume Fàbrega fa una feina, no és a corre cuita, amb la idea de treure tot seguit un llibre per ´épater la galerie'. Els seus són llibre de referència, llibres perfectament utilitzables materialment parlant, per la persona que ´no en sap' i vol provar». Més endavant vam fer junts un llibre, La cuina del Pirineu català (2009), que va ser una gran experiència.

És autora de llibres de referència sobre gastronomia catalana, com ara La cuina del Rosselló i la Costa Brava, La cuina dels Països Catalans. Reflex d'una societat (2001), La cuina medieval a l'abast (2006), La table médievale des catalans o La cuisine Catalane, així com un CD-ROM sobre la cuina dels Països Catalans, que va sortir també en format de llibre, La cuina tradicional de la Catalunya Nord, La cuina del foie gras, Les amanides de la Mediterrània, La cuina de la poma.

Així mateix, va ser autora d'una important obra sobre cuina i nutrició, que abraça més d'una trentena de llibres, a més de nombrosos articles. Eliana Thibaut Comelade, he escrit, ha realitzat un tasca gegantina en pro de l'ensenyament i difusió de la nostra cuina. A la Catalunya Nord es pot parlar d'un abans i un després de la seva aportació. Aquesta professora de dietètica, cuinera excel·lent, ens deixa un llegat incommensurable.