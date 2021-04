La vessant fotogràfica de Denise Scott Brown, al Col·legi d'Arquitectes a Girona

La Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya recupera les exposicions presencials i ho fa amb la cinquena mostra del cicle L'Àlbum de l'Arquitecte dedicada, en aquesta ocasió, a l'arquitecta nord-americana Denise Scott Brown. Traveling with Denise, amb el comissariat del Departament de Cultura de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, de Maria Pia Fontana i sota la direcció de la mateixa Denise Scott Brown, mostra a través de vint-i-quatre fotografies el paisatge de les ciutats dels anys seixanta. A través d'escenes urbanes de ciutats com Nova York, Filadèlfia, Atlàntic City o Venècia, entre d'altres, il·lustra una nova manera d'observar la ciutat i el seu entorn, i alhora posa en valor llocs i espais que fins aleshores no havien estat contemplats.

L'exposició s'inaugurà avui a dos quarts de vuit del vespre, amb la conferència «Recordant Robert Venturi i Denise Scott Brown» a càrrec de l'arquitecte Lluís Clotet.

L'organització assegura que, a més, es realitzaran una sèrie de converses sota el lema «Learning from Denise» que descobriran, des de diverses mirades, aspectes relacionats amb l'autora, des de la fotografia i el viatge, la mirada del gènere, la pedagogia i l'urbanisme. Aquesta és la cinquena exposició del cicle, a través del qual es vol reflexionar sobre la validesa de la fotografia per a aprofundir en el coneixement.

Nombrosos reconeixements

D'entre els nombrosos premis que ha rebut l'arquitecta, urbanista i escriptora nord-americana Denise Scott Brown al llarg de la seva trajectòria professional, destaca el Design Mind Award l'any 2007, la National Medal of Arts, el United States Presidential Award al 1992 o l'Athena Award del Congress for the New Urbanism al 2007.