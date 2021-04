Clam per un «salconduit cultural» al nou confinament

El retorn al confinament comarcal ha posat a prova la capacitat de resiliència del sector cultural, que començava a recuperar l'optimisme. A la incertesa s'hi ha sumat la frustració, a partir d'on el sector reclama un «salconduit cultural» per a poder sobreviure.

«És el pitjor escenari en el que ens podíem trobar», assegura el director del Festival Strenes, Xavier Pascual. El certamen, que després de l'anunci del Govern va patir automàticament una «allau» d'anul·lacions, dona avui el tret de sortida al tercer cap de setmana de concerts amb la incògnita de la resta de programació, que estarà condicionada al grau de devolucions de cada concert. «Si hi ha una devolució important, ens veurem obligats a ajornar-lo». Amb prop del 90% de les entrades venudes abans d'arrencar el festival, Pascual assegura que la filosofia és anar «partit a partit», però ja ha avançat que per a complir amb el toc de queda, el segon concert de Stay Homas del 17 d'abril, previst a les 22 h, s'avançarà a les 20 h.

El Sunset Jazz Club de Girona també s'ha vist afectat pel retorn al confinament comarcal. «Teníem totes les entrades venudes pels concerts d'aquest dissabte, i ara ens trobem amb més de la meitat de l'aforament, que ja estava reduït al 25%, buit» explica Alix Levy, programador de la sala gironina. La mesura els ha afectat encara més per a la setmana vinent, on gairebé el 80% del públic que ja havia reservat entrades pel concert d'Andreu Zaragoza Quartet & Michael League, havia de venir de fora de la comarca del Gironès. Levy lamenta també que les noves mesures s'hagin anunciat amb tot poc temps tot i que, per ara, afirma que mantenen la programació prevista.

Paral·lelament, el Festival Sismògraf d'Olot, que ahir va donar el tret de sortida amb el 88% de les entrades exhaurides, manté la programació gràcies a la previsió de l'organització de distribuir els espectacles arreu de la comarca per a reduir l'impacte d'un possible confinament. De moment, a falta de conèixer més dades, el festival no ha rebut una demanda destacable de devolucions.

Des de la Fundació Gala-Dalí apunten que a més de rebre anul·lacions, s'hi suma el fet que el 30% del seu públic és francès. Tot i així, asseguren que cal adaptar-se.