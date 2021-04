Joaquim Nadal tanca la trilogia de perfils biogràfics amb «Noms d'una vida»

L'historiador, escriptor i polític Joaquim Nadal va presentar ahir Noms d'una vida, el tercer llibre de perfils biogràfics que l'autor dedica a parlar de persones, vives o mortes, que l'han marcat i que en la seva projecció pública, cívica i nacional, han excel·lit pels seus valors, treball i dedicació a la comunitat. En aquest volum, Nadal dedica 76 articles a 67 protagonistes. Va confessar estar «content» d'haver fet una trilogia de perfils humans, alhora que va reconèixer que en aquest llibre s'implica i s'acosta més a les persones i a l'emoció.

Juntament amb Vides amb nom i Noves vides amb nom, Noms d'una vida forma una trilogia. Segons van explicar des de Pagès Editors, «l'estil personal i afinada sensibilitat, permet a l'autor subratllar les dimensions quotidianes i els valors dels biografiats; unes vides directa o indirectament lligades a la seva a nivell personal o intel·lectual».

Al llibre hi ha els perfils biogràfics de noms de la seva família i noms singulars de la història, l'art, la política o l'església, com Ermessenda de Carcassona, Josep Tarradellas, Diana Garrigosa, Hilari Raguer, Maillol, Jaume Camprodon, Raimon, Pablo Picasso, Modest Prats, Josep Fontana, Pierre Vilar, Eva Serra, Sebastià Salellas i Magret o Narcís-Jordi Aragó, entre d'altres.

«No són els noms d'una vida, són noms que esdevenen presències intenses en la meva, per simpatia, afinitat, coincidència cívica i política, interès intel·lectual, vincles professionals o emocionals, per amistat o per tot alhora», va explicar Nadal.

L'autor encapçala el llibre amb dos articles molt personals, un dedicat al seu pare que recull el que l'historiador gironí va escriure pel dia del funeral, fa 3 anys, i un altre que recull unes notes escrites per a la seva mare, que està a punt de fer 90 anys. Nadal també va destacar l'article breu sobre Diana Garrigosa i l'impacte de la seva mort. «És la persona que acompanya Paqual Maragall, mentre viu un Alzheimer creixent i que de cop desapareix del mapa com si hagués fet tot el que havia de fer a la vida, deixant les coses endreçades», va explicar l'autor. També dedica un article al text que es va llegir en el funeral de Josep Pla, tres articles a Raimon, i també a l'exabat de Poblet Maur Esteva o a l'artista i dissenyador Joan Casanovas, creador de la frase «Girona m'enamora» i del logotip verd, groc i vermell format per les lletres «Gi».

L'autor va reconèixer que en aquest tercer volum s'hi afegeix una pulsió emocional. «Em deixo anar una mica més perquè he deixat de mantenir distància entre les persones», va explicar, «i això fa que en algun moment intenti transmetre l'esgarrifança de l'emoció per la coneixença d'un personatge o per algun fet que l'acompanya en la vida o en la mort», va reconèixer. L'autor també va subratllar que quan es tracta de persones que han mort i a les quals els hi dedica algun article, «sempre destaco que dels morts no ens importa la mort, sinó que ens importa la vida».