Olot comença a moure's a ritme de Sismògraf

Olot ja es mou a ritme d'un Sismògraf que per primer cop s'estén fins a finals d'abril i abraça tota la Garrotxa. L'edició d'aquest 2021 ha programat una trentena d'espectacles i activitats amb la dansa com a epicentre. La gran majoria, artistes catalans i espanyols (tot i que n'hi ha tres d'internacionals). 'Street Pantone', un duet entre un ballarí i una tela, i 'Fenomen', de Quim Girón i Moon Ribas, han començat a marcar els passos d'una edició condicionada per la pandèmia. Però que com subratlla la directora artística, Tena Busquets, reivindica "que les arts en viu necessiten presencialitat". El confinament comarcal ha suposat retorn d'entrades -sobretot, del cap de setmana- però Busquets diu que "no és un gruix significatiu".