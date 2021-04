Stay Homas triomfa als premis Enderrok amb tres guardons

El trio barceloní Stay Homas va arrasar als Premis Enderrock del 2021 amb tres guardons per vot popular, guanyant a totes les categories en les quals estaven nominats. Stay Homas van aconseguir el suport del públic en el disc de millor artista revelació, el millor directe pels concerts d'Instagram que feien en directe i també en la de millor cançó pop-rock per The Bright Side. Per altra banda, Sílvia Pérez Cruz va guanyar els dos premis als quals estava nominada: el de millor disc de cançó d'autor amb Farsa i el millor disc de jazz amb MA: Live in Tokyo. Miki Núñez i Buhos també es van emportar dos premis en una gala que es va celebrar ahir al vespre a l'Auditori de Girona.

La banda barcelonina nascuda durant el confinament Stay Homas va fer ple ahir al vespre durant els Premis Enderrock en l'edició del 2021. El trio es va emportar els premis per votació popular en les categories de millor artista revelació i millor directe pels concerts que van fer per Instagram durant el confinament. Els músics van reivindicar la importància dels concerts i van assegurar que els directes no es poden barrejar amb les actuacions que feien durant el confinament. Per últim també van obtenir el guardó de millor cançó pop-rock pel tema The Bright Side, enregistrat amb Oques Grasses.

Per la seva banda, Sílvia Pérez Cruz també va aconseguir els dos premis als quals optava. Per una banda, la palafrugellenca va aconseguir el guardó pel millor disc de jazz amb MA: Live in Tokyo, que va enregistrar conjuntament amb el pianista Marco Mezquida. Pérez Cruz també va obtenir el premi al millor disc de cançó d'autor amb Farsa.

Miki Núñez també es va emportar dues estatuetes a casa pels premis amb votació popular. El terrassenc va obtenir el suport del vot popular en les categories de la millor cançó d'autor pel tema No m'ho esperava i millor disc en llengua no-catalana amb l'àlbum Iceberg. El terrassenc es va mostrar il·lusionat per haver guanyat els dos guardons i va assegurar que no s'esperava superar altres companys com la Pegatina o Samantha. Núñez, però, no es va emportar el premi a millor artista, al qual també estava nominat.

La banda barcelonina Buhos li va esgarrapar el guardó de millor artista a Núñez i també es va coronar amb el guardó de millor videclip amb el tema El dia de la victòria. De fet, en aquest vídeo hi participa el mateix Miki Núñez conjuntament amb Suu i Lildami. En el seu discurs, Buhos va demanar al Govern que permeti «celebrar festivals aquest estiu» facilitant que es facin tests d'antígens a l'entrada. «Amb una entrada i un test negatiu es pot sortir de la comarca», va afirmar el cantant del grup. «Estem tots molt cremats, deixeu-nos viure una mica», va reblar.

De la quinzena de guardons de la votació popular que es van anunciar a la gala, Txarango va rebre el premi a millor disc de pop-rock per De vent i ales. El grup va dedicar el premi a l'economista Arcadi Oliveras, que aquesta setmana ha mort.

Sabor de Gràcia es va emportar el premi a millor disc de folk per 25 anys; Ballaveu va ser guardonat amb el premi a la millor cançó de folk pel doble senzill Dalt del cotxe. Un, dos, rat; i La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya va aconseguir el premi corresponent a millor disc de música clàssica pel treball Emociona't amb la SCCC: 25 anys de Música Global.