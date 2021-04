Cap Roig torna aquest estiu amb Passenger, Juan Diego Flórez i Morat com a caps de cartell

El Festival de Cap Roig torna a escena, després de la suspensió forçosa de l'any passat, amb un cartell de 23 espectacles que obrirà Pablo López el 23 de juliol i que tancarà Sara Baras el 21 d'agost. Recinte amb grada ampliada, de 2.118 seients a 2.500, i previsió de treballar amb un 65% d'aforament, cosa que situa la capacitat en 1.600 espectadors, tots, subjectes al protocol de mascareta, gel i distàncies, així com al control de temperatura a l'entrada del festival.

La cita de Calella de Palafrugell, que enguany celebrarà la seva 21a edició, aposta per les mesures sanitàries i l'aire lliure perquè sigui possible la nova edició, va destacar ahir en roda de premsa Maria Lluïsa Martínez Gistau, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank, patrocinador principal del festival, en un context en què «és necessari trobar noves fórmules». A més de l'ampliació de la grada, es veurà multiplicada la parcel·la de l'oferta gastronòmica de la plaça, situada en un recinte contigu i sis vegades més gran, en el batejat com Espai Market, que operarà, com altres anys, en paral·lel al restaurant, tot això sota la marca de Via Veneto.

Després de l'obertura a càrrec de Pablo López, en el seu Mayday and Stay Tour, el festival acollirà Raphael, amb un recital del 60è aniversari el 24 de juliol, i el seguiran concerts com els d'Els Amics de les Arts, Manel, Antonio Orozco, Estopa, José Luis Perales, Love of Lesbian, David Bisbal, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra i Hombres G.

Programa d'artistes majoritàriament autòctons, si bé cal afegir-hi l'hispanolibanès, resident a Madrid, Ara Malikian i tres artistes que es preveu puguin venir de fora de les nostres fronteres: el tenor peruà Juan Diego Flórez, que actuarà acompanyat d'un pianista; el cantautor britànic Passenger, que oferirà un recital en solitari per presentar el seu recent àlbum Songs for the drunk and broken hearted, i el grup colombià Morat, que es preveu estigui de gira per Espanya. Propostes que el festival ha lligat malgrat que, com va assenyalar el seu director, Juli Guiu, en aquests moments, a causa de l'absència encara d'un horitzó nítid en l'evolució de la pandèmia, «les gires internacionals s'han desplaçat al 2022». L'espectacle de tancament, amb Sara Baras, tindrà lloc en el marc de la «Nit solidària», destinada a projectes educatius de Càritas per als nens en risc d'exclusió social a Palafrugell i el Baix Empordà.

El festival entreveu així un estiu en què, fins i tot lluny de la normalitat, pugui reprendre's el pols de la música en directe «confiant que no sigui necessari l'ús de cap salconduit perimetral», va apuntar Guiu, i deixant oberta la possibilitat que els aforaments puguin arribar a ser superiors si el Procicat ho permet.