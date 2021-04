El Govern destina 40.000 € a la recerca en l'àmbit religiós

El Govern destinarà 40.000 euros per atendre a la convocatòria d'ajuts RELIG als projectes de recerca originals que fomentin la llibertat i la diversitat religiosa. Les bases reguladores d'aquesta propera convocatòria es van publicar al DOGC el passat mes de desembre. Es podran beneficiar d'aquests ajuts - de 24.000 euros per a l'any 2021 i 16.000 per al 2022 - les universitats catalanes, els centres de recerca i les entitats privades sense ànim de lucre amb seu social a Catalunya, sempre que tinguin la recerca com a una de les activitats principals.

El compromís de la Direcció General d'Afers Religiosos amb el foment de la recerca en aquesta matèria és manté des del 2014, amb l'inici de les convocatòries que arriben enguany a la sisena edició. Des d'aleshores, s'ha donat suport a un total de 35 projectes, amb un import total de 231.500 euros, distribuïts entre centres públics i privats del sistema universitari català amb la participació de les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Girona, Lleida, Rovira i Virgili, Ramon Llull, Pompeu Fabra, Vic i Internacional de Catalunya.

Impuls de projectes

La darrera convocatòria ha impulsat els projectes Detecció d'actuacions per millorar la gestió de la diversitat religiosa en l'àmbit laboral català (Rovira i Virgili), Participen les comunitats religioses presents a Catalunya en la cultura climàtica? (UIC) i Anàlisi de l'espiritualitat, religiositat o filosofia de vida dels pares i mares d'infants amb necessitats pal·liatives a Catalunya (Fundació Sant Joan de Déu).