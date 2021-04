Jordi Play porta a La Mercè una exposició sobre l'experiència digital

El fotògraf Jordi Play (Barcelona, 1970) va inaugurar ahir al Centre Cultural La Mercè de Girona l'exposició 1991, una mostra d'imatges en blanc i negre protagonitzades per joves amb discapacitat del Centre de Formació Professional i Ocupacional Pont del Dragó de Barcelona. L'equipament va apostar des del seu naixement el 1990 per la digitalització com a eina per millorar la comunicació, la mobilitat i la manipulació de les persones afectades per paràlisis cerebral, distròfia muscular o espina bífida, entre d'altres. Play va rescatar durant el confinament els negatius del reportatge del seu arxiu, els va editar i digitalitzar. Tres dècades després, el reportatge es mostra al públic per primera vegada.

El centre va esdevenir una referència internacional i va rebre el reconeixement de la Comissió Europea. La formació digital va permetre a molts alumnes accedir a altres ensenyaments i aconseguir comunicar-se amb el món. La mostra s'emmarca en el Festival Mirades i estarà oberta fins al 2 de maig.