El Sismògraf porta la dansa al centre d'Olot amb «Street Pantone» i «Fenomen»

Olot ja es mou a ritme d'un Sismògraf que per primer cop s'estén fins a finals d'abril i abraça tota la comarca de La Garrotxa. L'edició d'aquest 2021 ha programat una trentena d'espectacles i activitats amb la dansa com a epicentre. Street Pantone va portar ahir la dansa entre l'home i la tela al pati de l'Hospici. El coreògraf i intèrpret Gilles Viandier va redescobrir els espais abrigant-los amb la roba, acompanyat per la música de la violoncel·lista Eva Curto. L'actuació del francès va ser, de fet, una de les tres propostes internacionals que inclou el cartell del Sismògraf 2021.

I a la sala El Torín, Quim Girón i Moon Ribas van pujar damunt l'escenari la seva primera col·laboració: Fenomen. Un espectacle on la dansa, i el duet, dialoguen amb la temperatura, fent servir el gel com a element central per a modelar diferents universos.