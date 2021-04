Ferran Palau sedueix el públic de l'Strenes amb la presentació del seu nou disc «Parc»

Ferran Palau va portar dissabte al Festival Strenes de Girona les cançons del seu darrer treball, Parc. Un concert en el qual Palau va seduir els seus seguidors amb el seu pop melòdic i misteriós, en un espectacle que va combinar les noves peces que ha compost l'artista amb èxits com Univers o Cel clar i que van arrencar llargs aplaudiments del públic a l'Auditori de Girona. Un públic que havia comprat més de 500 entrades, però que al final van ser només unes 250 les persones que es van acostar a veure el músic d'Esparreguera, ja que moltes de les que havien d'anar van demanar el retorn de l'entrada perquè no eren de la comarca i la nova restricció del Procicat els ho va impedir.

Des de la direcció d'Strenes assenyalen que Ferran Palau era una de les «grans apostes» del festival i, per això, van voler «donar-li l'espai gran» com és l'Auditori. «El nou disc sabíem que aniria com un tro i s'ha demostrat. Estava tot venut, però, ens hem trobat amb aquesta nova restricció que, com va passar amb la Pegatina divendres, impedirà que molta gent pugui venir a un acte cultural», ha lamentat el director de l'Strenes, Xavi Pascual.

Palau va oferir un concert de prop d'una hora i quart que va arrencar amb Kevin i Univers. A partir d'aquí, i ja amb el públic a la butxaca, el músic va enllaçar cançons del seu darrer treball Parc (2021) amb altres de sempre, que li han valgut el reconeixement actual. Tot plegat, per acabar amb tres temes que reconeixen l'estil de Palau: Cavall Blanc, Cel Clar i una de les preferides del públic, El meu lament, del disc Santa Ferida (2015).

L'estrena de Parc a l'Auditori de Girona va ser també la posada de llarg del disc «més immediat i menys meditat» de l'artista, que ha reconegut que està anant «com un tro», tal com ha qualificat Pascual.

Ferran Palau també ha carregat contra el confinament comarcal que va impedir que les 600 persones que havien esgotat les entrades poguessin anar a l'Auditori. Palau ha recordat que la cultura és «segura» i ha recriminat que no entén la mesura. «Sincerament, si algú se salta el confinament per anar a un concert, jo no em queixaré», ha assenyalat.

El músic ha carregat contra la classe política per «tractar els ciutadans adults com si fóssim nens». «Han tingut incongruències molt bèsties i no paren de tirar merda a través dels mitjans i el que fan és marejar-nos a tots», ha etzibat.

Valoren suspendre concerts

En aquest sentit, i malgrat que la venda d'entrades ha estat un èxit, des de l'organització de l'Strenes valoren la possibilitat d'haver de suspendre concerts aquesta setmana, si no canvien les mesures o no es redueix el nombre de peticions de retorn de les entrades. D'aquesta manera, Pascual assenyala que poden assumir un màxim d'un 20% de devolucions, però hi ha concerts en el que ja s'arriba fins al 35%.

Pascual carrega contra la decisió del Procicat i lamenta les formes. «Les coses no es fan així. No se'ns pot avisar només amb un dia i mig de marge. Sincerament, no entenem que després d'omplir-se la boca i declarar-nos essencials, després no es demostri», ha remarcat. Amb tot, el director dona per fet que el Procicat no els donarà aquesta opció. «Al·leguen un problema de mobilitat, quan en realitat no hi ha cap fonament científic», recrimina.

L'artista bisbalenc Miquel Abras va inaugurar dissabte el seu 11è llançament discogràfic, La felicitat també plora (2021), al Teatre Municipal de Girona. El cantant de pop rock de veu raspada mostra amb aquest últim treball una evolució musical i una maduresa emotiva que va captivar el públic gironí. Des de Strenes, van destacar «la presència escènica d'Abras i els seus seductors solos de guitarra» que fins i tot els van fer «plorar de felicitat».