La Fundació Dalí commemora els 700 anys de la mort de Dant amb una exposició

La Fundació Gala-Salvador Dalí estrenarà aquest octubre una exposició sobre les il·lustracions que va fer el pintor empordanès sobre 'La Divina Comèdia' per commemorar els 700 anys de la mort de Dant. L'artista va fer 102 aquarel·les sobre la cèlebre obra de Dant però no van veure la llum fins el 1960 en format de seriegrafies. Ara, a partir del 19 d'octubre el Teatre-Museu Dalí de Figueres mostrarà les seriegrafies amb sis obres poc conegudes (dibuixos i aquarel·les) que va pintar a principis dels anys 50 relacionades amb la il·lustració de l'obra de Dant. Les obres formen part d'un encàrrec del govern italià l'ant 1951 per il·lustrar l'obra de 'La Divina Comèdia'.

La directora dels museus Dalí, Montse Aguer, ha recordat que quan el pintor va rebre l'encàrrec del govern italià es va mostrar molt entusiasmat amb el projecte. Salvador Dalí considerava que l'obra de Dant era el mirall de la seva pròpia evolució espiritual i comparava l'amor de Dant per Beatriu amb el que ell sentia per Gala. La il·lustració de Dalí va coincidir en un moment en què el pintor va abandonar temporalment el Surrealisme i va explorar el món del Classicisme.