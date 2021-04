Netflix estrenarà un nou film en català, «La família Mitchell contra les màquines»

La plataforma Netflix estrenarà el pròxim 30 d'abril la pel·lícula La família Mitchell contra les màquines, en català. El film explica el viatge en cotxe d'una família excèntrica i desestructurada que fa un gir inesperat quan entra en una apocalipsi robòtica i esdevé, sense bellugar ni un dit, en l'última esperança de la humanitat.

Els serveis d'entreteniment, com en aquest cas Netflix, ofereixen continguts en català quan les distribuïdores els ho faciliten. La Direcció General de Política Lingüística manté relació amb les empreses audiovisuals perquè distribueixin les pel·lícules que ja disposen de doblatge o subtítols en català a les plataformes on s'exhibeixen i treballen per augmentar l'oferta de continguts en català.