Noves funcions d'«Els Concerts dels divendres» a la Casa de Cultura de Girona

La programació musical de la Casa de Cultura de Girona no s'atura aquest abril. L'entitat ha presentat la programació d'«Els concerts dels divendres» per a l'inici de primavera.

Amb les entrades exhaurides, el passat divendres l'organista Miquel González, acompanyat del trompetista César Femenia, va oferir un recorregut a través de grans compositors de la música barroca. El concert va començar amb la música del compositor italià Pietro Baldassare i va incloure obres de Bach, Rinck i Telemann, tres grans compositors alemanys del barroc amb una extensíssima quantitat d'obres, i Torelli, violinista i compositor italià, destacat per la seva música per a instruments d'arc i trompeta.

Pel que fa a la dansa contemporània i a la música vocal, hi seran presents amb l'espectacle «Quin goig!», que s'interpretarà el 16 d'abril, de la mà de la Factoria Mascaró i La Nova Euterpe, una coproducció de la Fira Mediterrània de Manresa i Dansàneu. Segons els organitzadors, aquesta funció, que està arrelada en la tradició, «furga en els elements clàssics que formen la matèria dins la concepció pitagòrica del món».

D'altra banda i coincidint amb la Diada de Sant Jordi, el 23 d'abril la Casa de Cultura acollirà a Naisa Duo, format per Neus Plana (flauta i percussió corporal) i Maria Camahort (guitarra i arranjaments). Les artistes ofereixen un espectacle en el qual la percussió corporal, la improvisació i la interpretació convergeixen en una mateixa escena.

Per últim, el 30 d'abril Mar Serra Grup presentarà el seu segon treball, I per sempre demà (Columna Música), que incorpora temes propis de la pianista i revisions de diverses músiques d'autors clàssics com ara Frederic Mompou, Xavier Montsalvatge, Robert Gerhard o Manuel Blancafort. També conté el tema Esclat de veritat, dedicat a Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural.

Les entrades es poden comprar anticipadament a la pàgina web de la Casa de Cultura per 3 euros i estaran també a la venda a secretaria, de dilluns a divendres, de 9.30 a 18 hores, i a l'auditori Josep Viader fins trenta minuts abans de començar l'espectacle, en cas que no estiguin exhaurides.