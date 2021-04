El CaixaForum de Girona s'endinsa en la «màgia» del procés de creació de les pel·lícules de Pixar

Centenars de persones participen en el procés de creació dels personatges de les pel·lícules de Pixar i hi treballen uns quatre anys de mitjana. Tot i això, són els grans desconeguts darrere de la gran pantalla. Ara, una exposició del CaixaForum de Girona s'endinsa en la "màgia" de tot aquest procés i en revela alguns dels secrets. La mostra 'Pixar. Construint personatges' aprofundeix en aquesta construcció que, malgrat els processos d'animació per ordinador, continua "partint d'un full en blanc". S'hi exhibeixen 124 dibuixos, 48 maquetes i cinc audiovisuals amb peces de films tan coneguts com Toy Story, Ratatouille o Monstres S.A i es podrà visitar fins al 22 d'agost.

Es tracta d'una petita fracció dels més de 5 milions d'objectes que alberga Pixar però suficient per acostar a l'espectador el procés creatiu dels personatges de les seves pel·lícules. L'exposició, dividida en tres apartats, fa un recorregut per aquest procés a través de 124 dibuixos originals, 48 maquetes i cinc audiovisuals on els creatius expliquen la seva tasca.

No hi falten els quatre primers lliuraments de la pionera Toy Story, però en el recorregut també hi ha personatges de pel·lícules com Brave (Indomable), Ratatouille, Bichos (A Bug's Life), Monstres S.A., Buscant en Nemo, Buscant la Dory, Els Increïbles, Del revés, Cars, Up, Coco i Soul —representada amb un esbós—, entre d'altres. L'objectiu: visualitzar que els personatges dels film són fruit d'una intensa tasca que, en algunes ocasions, pot allargar-se més de quatre anys.

És la primera vegada que es pot veure a Catalunya, després d'exposar-se a Sevilla, i més endavant arribarà als centres de Palma, Tarragona i Lleida. L'exposició, organitzada per Pixar Animation Studios en col·laboració amb la Fundació 'la Caixa', dona veu a la primera part del procés, la seva "gènesi" i desmunta alguns mites com ara que, malgrat els avenços digitals, tot plegat comença sempre "en un full en blanc".

La directora de l'àrea d'exposicions de la Fundació 'la Caixa', Isabel Salgado, afirma que la mostra se centra en el procés on Pixar "dedica més energia" i que, sovint, està a l'ombra del resultat final. "Centenars de creatius treballen durant anys perquè els personatges es puguin definir i lligar molt bé amb la història i perquè els espectadors puguin empatitzar-hi", explica Salgado.

De fet, alguns dels dibuixos originals que s'inclouen en l'exposició no s'havien vist mai abans fora dels estudis, i mostren com cada artista escull la tècnica que s'adapta millor al seu estil individual. Hi ha dibuixos amb llapis, retolador, gouache, pintura digital, acrílic o aquarel·la i també s'hi inclouen fragments de 'storyboard'.



Un nou enfocament

Aquesta és la segona col·laboració que 'la Caixa' estableix amb els estudis Pixar. La primera va ser el 2015, quan es va poder veure l'exposició 'Pixar, 25 anys d'animació' a diversos centres CaixaForum. En aquella ocasió, però, la mostra feia una revisió del treball de la companyia pionera en l'animació per ordinador i un recorregut dels seus llargmetratges. La nova exposició ofereix un nou enfocament, que s'espera que tingui una gran acollida entre el públic gironí.

De fet, el centre recomana planificar la visita amb temps i fer la reserva i adquisició d'entrades a través del web. A més, s'oferirà un servei d'educadors per resoldre dubtes als assistents. La mostra es podrà visitar fins al proper 22 d'agost.