El CaixaForum de Girona s'endinsa en la «màgia» del procés de creació de les pel·lícules de Pixar

Centenars de persones participen en el procés de creació dels personatges de les pel·lícules de Pixar i hi treballen uns quatre anys de mitjana. Tot i això, són els grans desconeguts darrere de la gran pantalla. Ara, una exposició del CaixaForum de Girona s'endinsa en la "màgia" de tot aquest procés i en revela alguns dels secrets. La mostra 'Pixar. Construint personatges' aprofundeix en aquesta construcció que, malgrat els processos d'animació per ordinador, continua "partint d'un full en blanc". S'hi exhibeixen 124 dibuixos, 48 maquetes i cinc audiovisuals amb peces de films tan coneguts com Toy Story, Ratatouille o Monstres S.A i es podrà visitar fins al 22 d'agost.