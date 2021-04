El FIMAG de Torroella de Montgrí celebra la desena edició amb més de 70 espectacles

El Festival Internacional de Màgia (FIMAG) de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) celebra aquest any el desè aniversari amb més de 70 espectacles que es faran del 4 al 6 de juny. La Gran Gala Internacional es farà el dissabte 5 de juny a dos quarts de sis de la tarda i a dos quarts de deu de la nit a l'auditori Espai Ter. Serà un any més l'espectacle més destacat amb la participació de diversos artistes que fusionaran màgia, teatre i tecnologia. A més, la jornada destinada als programadors del sector, el FIMAG PRO, acollirà la presentació del primer Catàleg Professional de Màgia de Catalunya, amb pràcticament un centenar de propostes en cartell aquest any.

El Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí arriba als deu anys en millor forma que mai. El cap de setmana del 4 al 6 de juny organitzarà la desena edició amb més de 70 propostes repartides en diversos espais del municipi. A diferència d'edicions anteriors, no hi haurà espectacles a l'aire lliure a causa de la covid-19 i tots es faran en recintes que ajudin a controlar l'aforament i aplicar les distàncies de seguretat.

Un any més, la Gran Gala Internacional és l'espectacle més esperat amb les actuacions més destacades del festival. Aquest any es farà el dissabte 5 de juny a dos quarts de sis de la tarda i es repetirà a dos quarts de deu de la nit. Aquest any hi actuarà Raúl Alegria amb una fusió de màgia, teatre i tecnologia làser. També hi haurà el belga Sebastién Déthise amb un número còmic amb la seva ànega Alyson. El guanyador del Premi Nacional de Màgia 2019, Sergi Armentano, presentarà el seu espectacle de 'Rubiks Act' i la francesa Léa Kyle mostrarà el número 'quick change' amb el qual competirà en els FISM d'enguany. Per últim, Raül Black oferirà grans il·lusions i efectes dins del món dels vampirs.

A l'auditori Espai Ter també hi haurà Àlex Navarro que oferirà l'espectacle 'Canalla e irreverente' (divendres 4 a dos quarts de deu de la nit). Es tracta de la proposta més àcida del mag que ja porta cinc temporades ininterrompudes presentant en diferents teatres de Madrid. Per altra banda, G Alexander torna al FIMAG amb 'Don't Blink', un espectacle fresc i sorprenent del jove valencià.

El FIMAG concentrarà a l'escenari del Cine Petit els espectacles de mig format, pensats per espais més reduïts o teatres amb menys capacitat. En aquest espai Gonzalo Albiñana acostarà 'Nocturna', una proposta plena de paranys òptics gràcies a les ombres, els núvols i la lluna. Per altra banda, Melanie acostarà 'Enchantée' en què combinarà màgia, música, comèdia i grans il·lusions.

A més, aquest desè any del FIMAG també hi haurà màgia popular, tot i que aquest any es trasllada dels carrers als equipaments per culpa de la pandèmia. Els espectacles es faran al Cinema Montgrí, al Museu de la Mediterrània i al Convent dels Agustins. En aquests espais es podrà veure màgia infantil, espectacles còmics o exercicis de mentalisme. També hi haurà tallers de màgia. El preu per aquests espectacles serà d'un euro.

Primer Catàleg Professional de Màgia de Catalunya

La fira de programadors tindrà es farà aquest any a l'auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí, tot i que també s'oferirà la possibilitat de seguir-lo de forma virtual per evitar desplaçaments. El plat fort del FIMAG PRO d'aquest any és la presentació del primer Catàleg Professional de Màgia de Catalunya. Es tracta d'un encàrrec de la Diputació de Girona que inclou pràcticament un centenar de propostes que estan en cartell aquest 2021. El catàleg es podrà consultar virtualment i es podrà veure la diversitat del sector a Catalunya.