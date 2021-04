Girona rep el fons documental del pintor i músic Guillem Soler

L'Ajuntament de Girona va rebre ahir el fons documental del pintor, gravador i músic català Guillem Soler Gatvillaró (1905-1971). El fons consta de 27 capses d'arxiu, quatre amb fotografies i tres carpetes de gran format amb material datat entre el 1860 i el 2016. Es tracta, principalment, de documentació de tipus personal, familiar i professional generada per Soler. Predomina la correspondència i les fotografies, i també inclou documentació administrativa i diaris personals, dibuixos i esbossos dels seus treballs, i retalls de premsa i fullets. Entre les cartes destaquen aquelles que el pintor s'enviava amb la seva dona i altres membres de la família. També la correspondència amb nombrosos personatges del món artístic i cultural de l'època. Entre els remitents, hi ha l'escriptor i periodista Josep Pla, el compositor Francesc Civil, el pintor i pianista Jaume Roca-Delpech o les poetesses Maria Assumpció Soler i Maria Castanyer.

Pel que fa a la fotografia, el fons conté imatges familiars, d'obres artístiques i d'exposicions. També hi ha un conjunt de material catalogat com a «fotografia professional» de Guillem Soler. Es tracta d'imatges en paper, negatius i plaques de vidre.

Soler va néixer a Tarragona, però va viure i treballar principalment a Barcelona, a més de fer estades a París, Madrid, Nova York i Caracas. Al llarg de la seva vida també va residir puntualment a Girona, on l'any 1922 s'hi va instal·lar amb la seva família. Aquí va realitzar la seva primera exposició de pintures, entre el 25 de desembre de 1926 i el 7 de gener de 1927 al Saló de Descans del Teatre Municipal; i també hi va fer alguns concerts com a pianista. Entre el 1931 i el 1932 va viure esporàdicament al carrer de la Barca. Durant la seva etapa a les comarques gironines, l'artista va dur a terme una part significativa de la seva activitat professional. En concret va pintar els frescos de l'església de Santa Susanna del Mercadal (1946-1949), els de l'església de Sant Martí del Seminari (1948-1949) i els de la capella de Sant Cosme i Sant Damià de l'església del Carme (1951).

En el decurs de l'acte, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va assegurar que la donació permet augmentar la col·lecció de documents sobre la cultura catalana del segle passat, convertint Girona en «una ciutat referent per als investigadors de l'art».