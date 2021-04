Netflix prepara una nova sèrie que es rodarà a Blanes, Lloret de Mar i Malgrat

Netflix prepara una nova nova sèrie Benvenidos a Edén, un thriller juvenil que es rodarà a Blanes, Lloret de Mar i Malgrat de Mar, però que també inclourà localitzacions com Lanzarote, Barcelona o Sant Sebastià.

La productora Brutal Media Producciones ja ha començat el càsting per seleccionar els extres que hi intervindran. La sèrie està creada i escrita per Joaquín Górriz i Guillermo López, que han treballat en sèries com Desaparecidos o Atrapada respectivament, i està dirigida per Daniel Benmayor (Xtremo) i Menna Fité (Merlí).

Repartiment distingit

Entre els actors protagonistes hi ha Amaia Abersasturi (Akelarre), Amaia Salamanca (A pesar de todo), Lola Rodríguez (Veneno), Sergio Momo (Élite), Begoña Vargas (Alta Mar), Berta Vázquez (Vis a vis), Tomy aguilra (SKAM España), Albert Baró (Servir y proteger), Guillermo Pfening (Foodie Love), entre d'altres.

La producció comptarà amb vuit capítols i gira entorn d'un centenar de joves que reben una invitació per a assistir a un festival de música en una illa paradisíaca. Una dotzena d'ells perden el vaixell de tornada i s'han de quedar a l'illa.

Càsting virtual

La productora ha iniciat un càsting, a la recerca d'homes i dones majors de 16 anys que vulguin intervenir-hi com a extres per a les sessions de rodatge que es faran a Blanes, Malgrat i Lloret.

Degut a les mesures de contenció sanitàries imposades per la pandèmia, el càsting es durà a terme de forma telemàtica.

Dos mesos de rodatge

La plataforma de streaming va anunciar el passat 23 de febrer el rodatge de la nova sèrie espanyola. La producció encara no té data d'estrena oficial a Netflix i de moment la companyia encara no n'ha pogut avançar els detalls.

Escenaris recorrents

Blanes ha estat últimament escenari de diversos rodatges. Concretament, el febrer de 2020 els jardins de Marimurtra van ser escenari de la segona temporada de la sèrie Hache de Netflix, que també va rodar escenes en localitzacions de Figueres i Palamós.

La sèrie, inspirada en fets reals, retrata el tràfic d'heroïna a la ciutat de Barcelona de principis dels anys 60 i la protagonitza l'actriu Adriana Ugarte. L'elenc protagonista el completen Eduardo Noriega i Javier Rey.

D'altra banda, Lloret de Mar i Blanes també han estat escenari d'una altra producció. Es tracta de Todos mienten, una minisèrie de sis episodis de Movistar+ creada i dirigida per Pau Freixas. Al llarg del rodatge es van enregistrar imatges a cala Banys de Lloret de Mar i a cala Bona de Blanes, on van participar alguns dels protagonistes i també diversos figurants locals. El repartiment el van liderar Irene Arcos, Natalia Verbeke, Leonardo Sbaraglia i Ernesto Alterio.