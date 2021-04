Preestrenen a Figueres «Camping Life», un relat sobre el turisme contemporani

El Cinema Las Vegas de Figueres acollirà demà la preestrena del documental Camping Life (la ciutat efímera). Es tracta d'una coproducció de Jopergon i Televisió de Catalunya que segueix la vida en un càmping de la Costa Brava, concretament a Sant Pere Pescador, durant l'estiu del 2020.

La producció és un «retrat antropològic sobre el turisme», segons apunta el director i coproductor, Josep Pérez. Al llarg del documental, la càmera enregistra una vintena de testimonis de diverses procedències geogràfiques, entre ells holandesos, alemanys i catalans, i relata anècdotes en el dia a dia dels campistes, «amb la intenció de retratar el concepte de vacances de l'home contemporani». La pel·lícula fa, al mateix temps, un singular retrat de com va viure la crisi del coronavirus durant l'estiu del 2020 «una classe mitjana que no volia renunciar a les seves vacances ni al mínim dels seus privilegis». Finalment, s'explora el concepte d'una ciutat efímera que, cada any, coincidint amb l'estiu, cobra vida durant uns mesos per convertir-se en un ens orgànic consagrat a l'oci i que, de la mateixa manera, coincidint amb el final del període estiuenc, torna a la letargia quan en desapareix la població.

En clau d'humor

Ambdós conceptes, testimonis i escenes cinemàtiques, estan marcats pel sentit de l'humor. El càmping es presenta com una «bombolla aïllada del món». Destaca el punt de vista, ja que la càmera grava situacions aparentment prosaiques, com fer-se selfies, preparar barbacoes o participar en les activitats d'oci programades, però que «sota la mirada del cineasta adquireixen una nova perspectiva irònica», assegura Pérez.

Estrena oficial, a l'estiu

Camping Life (la ciutat efímera) s'estrenarà aquest estiu al «Sense Ficció» de TV3, tot i que encara no se n'ha confirmat la data. El documental compta amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals i la col·laboració del Patronat de Turisme de la Costa Brava Girona de la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.