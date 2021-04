Una abraçada protegida amb plàstic contra la Covid-19, premi World Press Photo 2021

Una abraçada protegida amb plàstic per evitar contagis de covid-19 captada pel fotògraf danès Mads Nissen ha estat guardonada amb el premi World Press Photo de l'any 2021. Aquesta i la resta d'instantànies guanyadores del certamen es podran visitar del 10 de novembre al 12 de desembre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Al costat de la foto de Nissen, el World Press Photo al Reportatge Gràfic de l'Any ha estat per a 'Habibi', de l'italià Antonio Faccilongo, que explica històries d'amor durant el conflicte entre Israel i Palestina. A banda, el primer premi de la categoria Temes Contemporanis ha estat per al fotògraf argentino-espanyol establert a Barcelona Pablo Tosco, amb una imatge sobre la gana al Iemen.



Entre les sis imatges nominades a fotografia de l'any també hi havia 'Fighting Locust Invasion in East Africa', de l'espanyol Luis Tato, que finalment ha aconseguit el tercer premi de la categoria Naturalesa, Reportatges Gràfics.

Altres autors de l'Estat premiats són el basc Aitor Garmedia, que ha obtingut el tercer premi en la categoria de Medi Ambient, Reportatges Gràfics amb un reportatge titulat 'Inside the spanish pork industry: the pig factory of Europe', sobre la industria espanyola del porquí.

L'extremeny Jaime Culebras ha guanyat el tercer premi de la categoria Natura, Fotografies Individuals amb la foto 'New life', que mostra els ous d'una granota de cristall Wiley, que pengen de la punta d'una fulla en un bosc de l'Equador.

La valenciana Claudia Reig Valera ha rebut una menció destacada al Projecte Interactiu Educatiu per 'Parir en el siglo XXI', que indaga sobre models hospitalaris d'atenció al part basats en el respecte a les dones.