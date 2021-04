Comencen les obres de reforma del Museu d'Empúries

Les obres de reforma de la seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries (Alt Empordà) han començat. Es tracta de la primera fase del projecte i consistiran en adequar l'espai expositiu permanent al nou projecte museogràfic amb un nou recorregut i milloraran l'accessibilitat. Els treballs, que tindran una durada de cinc mesos, tenen un pressupost de més de 500.000 euros i estan finançats per la Fundació 'la Caixa' i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. En els darrers anys el conjunt arqueològic d'Empúries hha experimentat millores en els serveis i en els recursos d'interpretació a l'abast dels visitants.

Entre ells, la posada en marxa del Centre de Recepció, amb un nou audiovisual amb informació bàsica i introductòria, un itinerari de visita amb un nou recorregut d'audioguia, així com nous espais museïtzats al jaciment i la possibilitat de realitzar visites amb elements de visualització virtual amb reconstruccions en 3D dels espais més significatius de les antigues ciutats grega i romana.

El nou projecte, que completarà les accions previstes a Empúries dins el programa 'Patrimoni en Acció' impulsat pel Departament de Cultura i La Fundació "la Caixa", té com a objectiu la renovació dels espais d'exposició permanent i contribuirà a reforçar el seu valor com a "recurs clau" per a la interpretació del conjunt arqueològic.

Els espais expositius del museu estan situats a l'edifici aixecat sobre les restes de l'antic convent de Santa Maria de Gràcia, al bell mig del conjunt arqueològic, i estan destinats a mostrar algunes de les peces més rellevants de les col—leccions del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries, entre les quals l'excepcional escultura hel—lenística d'Asclepi.

El nou projecte de reforma que ara s'inicia pretén reordenar l'espai expositiu, amb millores en l'accessibilitat i en el circuit de visita, l'actualització dels continguts fonamentada en els darrers avanços de la recerca arqueològic, així com la renovació de les instal·lacions museogràfiques i la incorporació de nous recursos audiovisuals i multimèdia. Tot plegat, completant els nous equipaments i serveis d'acollida, així com els espais restaurats i museïtzats a l'itinerari de visita. La reforma del museu pretén oferir un relat històric i una interpretació renovada de les restes arqueològiques.

Les obres, que han començat aquest dijous, s'engloben en una primera fase del projecte de reforma del museu i es concentren a la planta primera de l'edifici. També, parcialment, a la terrassa exterior adjacent, i plantegen un canvi en el sistema d'accés i recorregut interior per resoldre els inconvenients actuals.

La sala principal habilitada per l'exposició permanent correspon a la nau de l'església de l'antic convent, on destaca l'estructura de l'espai, amb sis capelles laterals que s'obren entre els contraforts de la nau. S'annexen a aquesta sala l'espai destinat a la sala Asclepi i, seguidament, l'espai de l'anterior botiga, amb accés directe des de la terrassa exterior. Per accedir a les sales del museu, cal fer-ho mitjançant una de les dues escales exteriors.

Fins ara, el recorregut intern havia comportat un inconvenient de circulació, ja que el visitant entrava i sortia del museu per la mateixa i única porta d'accés. L'accessibilitat horitzontal no estava tampoc garantida, atès que en el nou recorregut proposat al projecte museogràfic existeixen desnivells, principalment entre el paviment exterior i interior.

La reforma, redactada per l'equip de Varis Arquitectes, proposa un nou accés i un nou recorregut continu amb un espai de recepció i de sortida independents. Pel que fa a l'accessibilitat, s'incorporarà un ascensor des del nivell inferior, al qual s'arribarà a peu pla des del jaciment, que facilitarà l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa al recorregut continu, la nova zona de recepció al museu s'habilitarà a l'espai ocupat anteriorment per la botiga, actualment instal—lada al Centre de Recepció de Visitants.

Seguidament, s'accedirà a una primera sala centrada en l'exposició de l'estàtua d'Asclepi, com a peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'Empúries. La resta de l'espai d'aquesta sala es destinarà a una projecció audiovisual amb seients que permeti situar al visitant en la història i l'evolució del territori i de les antigues ciutats grega i romana, donant pas a la sala principal. Aquesta disposarà de diferents espais expositius, condicionats per la mateixa estructura de l'edifici, que serviran per destacar els aspectes que singularitzen la importància històrica del jaciment, estructurats en quatre grans àmbits: els precedents indígenes, l'Emporion grega, l'Emporiae romana i, finalment, les transformacions durant l'etapa tardoromana. El tram final del recorregut estarà dedicat a destacar la tradició de recerca arqueològica al jaciment i el progrés de les excavacions.

Els espais d'exposició permanent, tancats

Mentre durin les obres d'adequació que ara comencen i, posteriorment, la realització de la nova instal·lació museogràfica, els espais d'exposició permanent restaran tancats al públic visitant. Malgrat això, des del mes de gener és possible visitar, a la planta baixa de l'edifici del museu, la mostra temporal 'Tresors d'Empúries', que permet contemplar i gaudir d'una àmplia selecció de les peces més rellevants conservades a les col·leccions del museu.

Les obres estan promogudes per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural en el marc del programa del foment de l'ús del patrimoni català 'Patrimoni en Acció', del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Fundació 'la Caixa'. Els treballs (obra civil, museografia i accessibilitat) els financia l'entitat bancària (424.250,00 euros) i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural (92.566,25 euros). L'execució d'aquesta primera fase va a càrrec d'INCASÒL i tindrà una durada aproximada de 5 mesos.