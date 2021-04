Els museus gironins es bolquen en el Dia Internacional de l'Art

La novena edició del Dia Internacional de l'Art, que se celebrarà del 16 al 18 d'abril, desplegarà una àmplia programació d'activitats culturals a les comarques gironines amb l'objectiu d'acostar les formes d'expressió artística a la ciutadania. L'efemèride, declarada l'any 2011 per la UNESCO, commemora el naixement de l'artista renaixentista Leonardo da Vinci el 15 d'abril de 1452.

Perseguint aquesta filosofia, enguany s'han programat un total de 41 exposicions i 44 activitats que arrencaran demà a les sis de la tarda al Bòlit_StNicolau, amb un pregó a càrrec de l'artista catalana establerta a Cadaqués, Fina Miralles. Les propostes aniran a càrrec de 68 entitats i agents artístics vinculats al món de les arts i consistiran en tallers, exposicions, projeccions, visites guiades, itineraris d'art, concerts o performances, entre d'altres, que s'estendran pels carrers d'una vintena de poblacions.

Girona, epicentre de l'activitat

La ciutat de Girona serà demà el paper en blanc d'un taller d'Urban Sketchers de la mà de Lluís Bruguera, on un grup de persones recorreran diverses localitzacions del Barri Vell per a dibuixar «in situ» elements de l'entorn urbà. A aquesta activitat s'hi sumaran les propostes de l'Acadèmia de Còmic, que obrirà les seves portes per a oferir tallers d'il·lustració i pintura digital.

Per la seva banda, El Bòlit, Centre d'Art Contemporani oferirà dissabte una visita guiada de l'exposició FOOD. La utopia de la proximitat a càrrec d'Eudald Camps. Paral·lelament, el mateix dissabte, la Casa de Cultura de la Diputació de Girona acollirà una visita guiada a l'exposició Incerta via per part del col·lectiu d'artistes Cercle de Creació Contemporània.El mateix dia, el Museu d'Art de Girona oferirà Confinament, una activitat de Manel Galià a través de l'escultura i la biblioteca Salvador Allende acollirà un taller de creació de còmics. Per la seva banda, l'artista Vicenç Viaplana i la comissària Natàlia Chocarro oferiran una visita guiada a la mostra La veritable il·luminació no brilla al Centre Cultural La Mercè. Completaran la programació la Fundació Valvi amb una visita guiada a l'exposició A l'ombra del codonyer de l'artista Glòria Cortina i el Museu d'Història de Girona, que oferirà dissabte i diumenge al refugi antiaeri del jardí de la Infància la performance Krematorium a càrrec de Miquel García.

Llegat ceramista de la Bisbal

En el marc de la commemoració, el Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà inaugurarà demà l'exposició Camins poc transitats. La Factoria de Núvols.

Paral·lelament, i amb un format audiovisual, es presentarà una visita guiada virtual a l'exposició Díaz Costa. Ceramista a càrrec del comissari de la mostra, Xavier Rocas. El recinte oferirà una jornada de portes obertes que s'allargarà tot el cap de setmana.

Cadaqués, proposta dialogada

La Diputació de Girona proposa dissabte a la Societat l'Amistat Cadaqués un acostament a l'exposició El món com a meditació de la mà de la seva creadora, Maria Mercader, que acompanyarà els assistents al llarg de la mostra per a descobrir-los les seves obres en una visita dialogada.

Palafrugell, parada obligatòria

La Fundació Josep Pla oferirà, també dissabte, una visita guiada a l'exposició de fotografia i literatura Josep Pla vist per Eugeni Forcano.

També dissabte, el Museu del Suro acollirà un taller de pintura en relació amb l'exposició Pinzellades de Josep Puig. Per la seva banda, el Museu Can Mario - Fundació Vila Casas obrirà les seves portes, dissabte i diumenge, per a visitar les mostres Els ritmes interiors de Naxo Farreras i Cicatrius d'Adalina Coromines.

Sarrià de Ter, imprescindible

El Centre-Espais d'Arts Escèniques de Sarrià de Ter acollirà dissabte la performance El truc per no passar pel tub a càrrec d'Edgar Massegú i la ballarina Anna Gispert. Diumenge, la Casa Museu Edgar Massegú de Sarrià de Ter oferirà una visita guiada i acollirà la presentació dels catàlegs de les obres d'Edgar Massegú a càrrec de l'artista Quim Hereu, el crític d'art Eudald Camps i el dissenyador gràfic Xevi Bras.