Elena Carmona, nova directora d'Arts Escèniques de l'Ajuntament de Girona

L'Ajuntament de Girona ha finalitzat el procés de selecció de la direcció d'Arts Escèniques per als propers quatre anys (2021-2025) que, entre altres tasques, inclou encapçalar el Teatre Municipal. La periodista i coordinadora artística Elena Carmona serà la nova responsable i substituirà Jep Sánchez, que va deixar el càrrec per jubilació el passat juliol.

Elena Carmona és llicenciada en Periodisme per la Facultat de Ciències de la Comunicació de Sevilla. Té un postgrau en Gestió i Polítiques Culturals per la UB i un postgrau en Direcció i Gestió d'Institucions, Empreses i Plataformes Culturals per la UPF. Actualment era coordinadora artística de la fàbrica de creació el Graner - Mercat de les Flors. També ha estat cocuradora i directora del Festival Sâlmon i assistent de continguts del Mercat de les Flors.

La seva incorporació a la direcció d'Arts Escèniques està prevista pel mes de maig i la durada del contracte serà per quatre anys, amb la possibilitat d'una pròrroga de dos anys.