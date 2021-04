Palafrugell anuncia un concurs per detectar el talent musical emergent

Ja hi ha data per a la 12a edició del festival Flors i Violes de Palafrugell. Tot i les restriccions imposades per la pandèmia, la cita se celebrarà del 30 d'abril al 2 de maig en un format adaptat a les mesures de contenció sanitàries.

Enguany, com a novetat, el festival inclourà un concurs per a donar a conèixer el talent musical emergent dels joves del municipi. La iniciativa, que s'ha batejat amb el nom de «Palafrugell canta», oferirà al guanyador la possibilitat d'enregistrar un EP i els finalistes pujaran a l'escenari durant tot el cap de setmana de festival per ?promoure i difondre la seva música.

El certamen, que es va presentar ahir, oferirà un recorregut a través d'espais exteriors amb seus com la plaça Nova, el pati de la Biblioteca o la plaça de l'Església, així com carrers situats al cor del municipi. Altres espais habituals com la plaça de Can Mario, Els Forns o la plaça d'Ermengarda acolliran els concerts i els espectacles que donaran forma al cartell d'enguany. L'organització va destacar que tots els espais comptaran amb aforament limitat i control d'accés, tal i com preveuen les mesures i restriccions aprovades pel Procicat.

Judit Neddermann, una de les veus més reconegudes del país, inaugurarà la 12a edició del festival. La cantant i compositora de Vilassar de Mar presentarà el 30 d'abril a dos quarts de vuit del vespre a la plaça de Can Mario de Palafrugell el seu nou disc, Aire, el primer que edita sota l'apadrinament d'Alejandro Sanz.

L'endemà la plaça d'Ermengarda acollirà, a les dotze del migdia i a les cinc de la tarda, les actuacions de Yldor Llach i Mr. Stromboli, que oferiran dos espectacles familiars. La cirereta del pastís la posarà Ramon Mirabet, que actuarà a la plaça de Can Mario a dos quarts de vuit del vespre per a presentar Begin Again.

La 12a edició del festival s'acomiadarà el 2 de maig amb els concerts de l'Escola de Música de Palafrugell i l'Energia Conservatori, que actuaran a les onze al Pati de la Biblioteca. A les dotze, la Plaça de Can Mario acollirà l'actuació d'El Pot Petit i a les sis de la tarda, també a la Plaça de Can Mario, l'Orquestra Di-versiones clausurarà l'edició amb un concert on entonaran els himnes dels anys 60, 70, 80 i 90.

Tota la programació del festival serà gratuïta i es podran reservar localitats a partir del 19 d'abril a través de la pàgina web. En l'edició del 2020, el festival es va haver de traslladar al setembre i va concentrar les actuacions en un únic dia.