Les Anxovetes creen «Ondina» per garantir el futur de les havaneres

Ja fa vuit anys que Les Anxovetes, el grup gironí d'havaneres en femení, recorren ports, viles i ciutats de la geografia catalana per a difondre el patrimoni musical importat de Cuba amb un gir fresc, sincer i un punt de salabror.

Les veus de Marta Pérez, Montse Ferrermoner i Tona Gafarot són emblema, amb el mar com a teló de fons, de l'arribada de l'estiu, on els espectadors entonen, cremat en mà, des dels himnes més consagrats a títols propis. I aquí, la formació va detectar un públic «sorprenentment interessat», però desatès, explica Tona Gafarot. Els més petits.

D'aquest buit neix Ondina, un espectacle familiar d'havaneres, que amb un maridatge entre diàlegs i cançons, vol acostar les cançons al públic infantil, trencar els prejudicis sobre el gènere musical, desestacionalitzar les havaneres, rejovenir el públic i garantir, així, el futur de l'havanera.

Un fil conductor

A través d'un concert teatralitzat, Les Anxovetes expliquen la història de tres germanes que s'instal·len a la muntanya amb la seva mare després que el pare, que era mariner, morís en una tempesta. Enyorades del mar, decideixen tornar al lloc on pertanyen i emprenen un viatge cap al seu lloc d'origen tot seguint la crida de les ondines, «personatges mitològics semblants a les sirenes», matisa Gafarot. D'aquesta manera, redescobreixen el món de l'havanera i tot allò que l'envolta: les barques, els mocadors blancs, les històries que s'expliquen a les tavernes, l'avi que va anar a Cuba i el rom cremat. «Ens va agradar molt el personatge de la ondina», assegura Gafarot. «Representa la crida de l'ondina protectora de l'aigua perquè tornin al seu lloc d'origen».

Acompanyades, com ja és habitual, dels Seitons, el guitarrista Salva Gallego, el contrabaixista Xevi Pasqual i el tècnic de so Xevi Salvatella, interpreten fragments d'havaneres com Mare, vull ser pescador, Tamariu, La bella Lola, El meu avi, Allá en La Habana, Plora guitarra o El viatge.

L'espectacle ja s'ha presentat a Manresa, el Prat del Llobregat, Sant Salvador de Guardiola i Fornells de la Selva. Demà arriba a l'Auditori de Girona i durant el mes de maig es podrà veure a Amer (1 de maig), Vila-seca (8 de maig) i Igualada (29 de maig).