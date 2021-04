El Departament de Cultura posa en marxa un projecte per reactivar les arts visuals

El Departament de Cultura i els vuit equipaments de la Xarxa Pública de Centres d'Arts Visuals de Catalunya, entre ells el Bòlit. Centre d'Art Contemporani de Girona, impulsen el projecte artístic d'investigació «Quasi veu».

La iniciativa, que té com a objectiu reactivar les arts visuals arreu del territori, pren la veu parlada com a marc conceptual i es desenvoluparà en tres formats: un programa de ràdio en forma de podcasts, intervencions artístiques presencials a cada centre d'art a partir de la idea d'Speaker's Corner i una plataforma web que allotjarà tots els continguts. El nom «Quasi veu» està inspirat en El callat, un poema de Joan Vinyoli publicat l'any 1956.

La columna vertebral del projecte està formada per vuit episodis del programa de ràdio per a cada un dels centres que integren la Xarxa. Cada episodi estarà liderat per un comissari i comptaran amb artistes, col·laboradors, institucions i col·lectius locals.

A les comarques gironines, El Bòlit oferirà, el 26 de maig, l'episodi «Veu màquina» amb Alexandra Laudo, a partir d'on diversos professionals reflexionaran sobre la relació de les persones i les màquines a través de les seves veus.