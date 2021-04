Johnny Depp presenta nova producció al BCN Film Fest

Johnny Depp va presentar ahir a Barcelona el seu darrer film, El fotógrafo de Minamata, en el marc del BCN Film Fest. L'actor nord-americà, protagonista i productor de la pel·lícula, va mostrar la seva admiració cap a Eugene Smith, el fotoperiodista que encarna a la pel·lícula, de qui va lloar el «compromís» amb la seva professió i el fet que es prestés a «matar una part de la seva ànima» en cada fotografia que va fer i sent al llocs dels fets per a testimoniar tragèdies com la de Minamata.

Depp i el director de la pel·lícula, Andrew Levitas, van defensar la cinta, un aproximació a la vida del fotògraf Eugene Smith. En concret, la cinta se centra en el treball del fotoperiodista nord-americà a la ciutat de costa japonesa de Mianmata després que els seus habitants fossin massivament enverinats l'any 1971 pels vessaments reiterats de mercuri al mar per part d'una indústria.

Depp es va declarar admirador de Smith, i va assegurar que el film ha estat l'ocasió de capbussar-se en la seva figura, podent «cavar» fins a trobar quin era en realitat el propòsit del personatge. «És una gran responsabilitat retratar-lo a ell i el seu llegat de la millor manera», va confessar.

L'actor nord-americà va vincular el patiment i la duresa de la vida del fotògraf amb el seu «art». Quant a ell, va dir que no es considera un artista, però sí algú que amb la seva feina d'aproximació «honestament a les intencions orgàniques del personatge», crea «com una pintura invisible».

A propòsit de la tragèdia de Minamata, Levitas va fer una lectura en positiu de com Smith era capaç de «capturar el millor i el pitjor» en les situacions més difícils. Pel director, el gran propòsit de la pel·lícula ha estat «donar veu a les víctimes de Minamata d'aleshores i d'ara». Tant Depp com ell van lloar la feina dels centenars d'extres no professionals que es van implicar en el rodatge al Japó.

A més, Depp no es va estar de fer un comentari sobre l'actualitat política al seu país i, a propòsit d'una pregunta sobre les adversitats que travessa el planeta en l'actualitat, l'actor va llençar un «siguem optimistes, Trump ja no hi és».